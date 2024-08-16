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女子產後嚴重出血 醫院誤診「僅脫水給餅乾」最終造成她身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
席曼產後造成出血症狀，但院方只給她餅乾打發。圖擷自每日郵報
席曼產後造成出血症狀，但院方只給她餅乾打發。圖擷自每日郵報

英國一名5寶媽在醫院生產時遭醫護人員誤診，最終因大量出血身亡。當時這名女子多次表示自己身體不適，甚至一度講出：「我不想死」，但醫護人員卻沒有正視她的狀況，只給她一塊薑餅打發，疑似因此造成悲劇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2022年12月21日，當天席曼（Laura-Jane Seaman）在布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）順利產下一名男嬰。她的分娩過程十分正常，還在生產後親餵寶寶，醫院本來已經計劃讓她出院，但席曼的情況卻突然惡化。

據報院方本來就知道席曼有大出血的風險，但醫護人員卻忽視她出血的相關症狀。當時席曼說自己感覺出血、頭暈和四肢麻痺，甚至一度跟院方說她怕自己會死、還不想死，但醫護人員卻仍不處理，認為席曼是脫水，只給她一塊餅乾。

最後席曼因內出血引發兩次心臟驟停。雖然院方緊急手術，取出腹部積血，她仍於兩天後去世。

驗屍官海耶斯（Sonia Hayes）於法庭上批評院方失職，她認為席曼的死應該是「可避免的」，而且是「由於疏忽所致」。她指出，醫護人員犯下多項「嚴重過失」，若非如此，席曼應該還能活著。

近期英國醫療品質委員會的檢驗將涉案醫院的產科服務評為「需要改進」。國民保健署中南部埃塞克斯NHS信託基金會發言人表示，將致力改善產科服務，提升醫護人員識別病患狀態的能力，以防止類似事件再次發生。

英國 誤診 醫療疏失

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