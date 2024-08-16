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女實習醫師遭姦殺「達米妮案2.0」全國抗議 印度醫護明大罷工24小時

中央社／ 新德里16日專電
印度加爾各答一名女實習醫師9日疑似在院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議潮。 歐新社
印度加爾各答一名女實習醫師9日疑似在院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議潮。 歐新社

加爾各答一名女實習醫師9日疑似在院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議潮，醫界今天宣布明天全國罷工24小時，呼籲迅速為被害者伸張正義，並制定更嚴格的法律，以防範類似案件發生。

加爾各答一名女實習醫師9日上午被人發現死在公立的RG Kar醫院，屍體呈半裸狀態。警方表示，事件發生在凌晨3時到5時之間。驗屍報告顯示，女醫師遭人勒斃前曾被性侵。

此案原由加爾各答警方調查，但因事件引發全國關注，甚至被稱為「達米妮案2.0」，因此轉由中央調查局（CBI）接手調查，已有8名醫師和醫護人員接受詢問。

依據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，經調查，一名志工羅依（Sanjoy Roy）遭到逮補，調查顯示，他傷害並性侵女醫師，然後將她勒斃。

這起事件於印度獨立紀念日（Independence Day）8月15日前，在全國引發大規模抗議，抗議者以「奪回夜晚」（Reclaim the Night）為口號，醫界要求對事件進行徹底調查，並對被告處以嚴厲的懲罰。

警方表示，在抗議活動進行時，有約50人闖進RGKar醫院大肆破壞，加爾各答警方為此逮捕10人，並以破壞醫院的罪名拘留3人。

「今日印度」（India Today）指出，住院醫師協會代表們在開會後，決定今天下午2時發動聯合抗議遊行。

德里醫學會（Delhi Medical Association）主席班達里（Alok Bhandari）對案件調查缺乏進展表示憤怒，呼籲17日開始展開為期24小時的罷工。

印度醫學會（Indian Medical Association, IMA）宣布，將於17日上午6時開始，在全國各地進行24小時的罷工。

2012年，印度23歲女大生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時被稱為達米妮）在新德里的公車遭6名男子毆打並性侵，傷重不治。這起駭人聽聞的案件引起印度舉國憤怒，也使全球關注印度嚴重的性侵問題。纏訟近8年，4名死囚最終被處以絞刑。

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