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打破百年紀錄 首爾連續26天「熱帶夜」

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
根據韓國今天釋出的官方數據，首都首爾（Seoul）以連續26個氣溫高於攝氏25度的「熱帶夜」，打破百年紀錄。美聯社
根據韓國今天釋出的官方數據，首都首爾（Seoul）以連續26個氣溫高於攝氏25度的「熱帶夜」，打破百年紀錄。美聯社

根據韓國今天釋出的官方數據，首都首爾（Seoul）以連續26個氣溫高於攝氏25度的「熱帶夜」，打破百年紀錄。

法新社報導，首爾氣象觀測所所長尹基韓（YounKi-han, 音譯）告訴法新社：「我們受到較溫暖的西南方影響，而北方冷空氣並未南下，氣溫持續在攝氏約25度或更高。」

全球多處正承受夏季極端高溫。聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月警告「極端高溫疫情」的出現，並呼籲採取行動來降低氣候變遷帶來的衝擊。

官員表示，首爾夜間溫度已連續26天超過攝氏25度，是自1907年開始近代氣象觀測以來的最長連續紀錄。雖與2018年的紀錄相當，但氣象機構以最新的紀錄作為基準。

根據首爾氣象局，首爾的炎熱天氣預計持續至下週，每天都將創下紀錄。

在韓國，攝氏25度以上的夜晚被廣泛稱作「熱帶夜」。官員認為連續如此多日並不尋常。

尹基韓說：「通常這段時間的早晨和傍晚溫度會開始下降，因為西北方冷空氣前來、北太平洋高壓收縮，但目前我們還沒看見任何徵兆。」

與此同時，韓國第2大城市釜山（Busan）連續22天出現熱帶夜，是自1904年以來最長連續紀錄。

首爾 高溫

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