反捕鯨人士華森續押格陵蘭 待丹麥決定是否引渡日本
丹麥自治領地格陵蘭的法院今天裁定，反捕鯨人士華森（PaulWatson）羈押期限延長至9月5日。華森7月在格陵蘭被捕，丹麥當局正研議是否引渡他到日本。
路透社報導，73歲的華森擁有美國籍與加拿大籍，是反捕鯨團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）創辦人。他7月21日搭乘「德喬瑞亞號」（John PaulDeJoria）抵達格陵蘭（Greenland）首府努克（Nuuk）時被捕。
格陵蘭警方聲明表示，華森會被羈押到9月5日，他已經就努克法院的裁定提出上訴。朝日電視台報導，上訴已遭格陵蘭法院駁回。
日本當局以華森2010年在南極海妨害調查捕鯨團航行的共犯為由，以傷害罪嫌透過國際刑警組織（INTERPOL）發布國際通緝令逾10年，並已要求丹麥當局引渡華森至日本。
華森的支持者已發起活動要求釋放他，並獲得政治領袖和名人的支持，包括法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南（PierceBrosnan）等人。
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