快訊

袋鼠舞錯了嗎？霹靂舞澳洲國手被嘲笑，奧運比賽大論戰

獨／iPhone 15「入手甜甜價」搶優惠！這款便宜7710元 它1個月再降1700元

LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太實用！日本警視廳推自製「防災瓶」收納10樣小物 輕便不占空間

聯合新聞網／ 綜合報導
警視廳推薦自製「防災瓶」，將必備的避難小物收納在水瓶中，讓不少網友直呼實用。圖／取自日本警視廳「警備部災害對策課」推特
警視廳推薦自製「防災瓶」，將必備的避難小物收納在水瓶中，讓不少網友直呼實用。圖／取自日本警視廳「警備部災害對策課」推特

災難何時到來難以預知，應隨時做好準備。防災意識強的日本相當重視防災避難的重要性，其中警視廳推薦自製「防災瓶」，將必備的避難小物收納在水瓶中，讓不少網友直呼實用！

一名網友在Ｘ（舊稱推特）上分享日本警視廳「警備部災害對策課」的貼文，示範在500ml透明水壺裡面裝10樣物品，並表示發生災難時可以把這樣的一個「防災瓶」放入背包中，增加防災能力。這10樣建議的物品分別是：哨子、壓縮毛巾、嘔吐袋、迷你手電筒、塑膠袋、常備藥物、OK繃、酒精棉片、羊羹、現金。其中建議放入羊羹，是因其低脂高碳水，還能室溫保存，壓縮毛巾也可換成薄布巾。

文章一出，網友紛紛留言「覺得好實用，這幾天又有地震！」、「逃生包認真準備起來份量不小，隨身防災瓶就很便於日常攜帶」、「個人會建議改成能量棒，主要是羊羹太甜，吃完會想要喝大量的水」、「壓縮毛巾也可用於止血」、「它的偉大之處在於可以漂浮在水面上，即使它被海嘯吞沒並從你的手中被沖走，也有可能幫助在某個地方撿到的人」、「之前在福島核災紀念館的商店裡買了類似的東西」、「有個掛勾會更好」。

地震

延伸閱讀

快檢查家中「避難包」專家籲放3物但千萬別放辣味泡麵

台灣發生規模6.3地震！日本沖繩也有感 3地區震度1級

相關新聞

安比颱風將觸千葉！東京迪士尼提早閉園 羽田、成田機場750航班取消

今年第7號颱風安比正朝日本關東地區直衝，日本氣象廳指出，安比已達日本「強烈颱風」標準，預料暴風圈中午前後觸及千葉縣。位於...

迷因袋鼠舞？奧運霹靂舞 Raygun 事件：如何看待 Breaking 的風格與賽事

首次登上奧運殿堂的霹靂舞（Breaking）賽事已經落幕，集結世界各地的32位B-boy和B-girl們在舞台上，為觀眾帶來一場場的視覺盛宴。除了獲獎的選手們受到觀眾們的讚揚外，其中一位來自澳洲的36歲霹靂舞選手瑞根（舞名Raygun，有雷射槍之意，本名Rachael Gunn），在賽場上一系列獨特創意的「袋鼠舞」，讓她進入大眾的目光。不過 Raygun 在資格賽中，連續3場被評為0分淘汰——這個「驚人」的0分成績，加上獨創的舞步，反倒讓 Raygun 變成話題爆紅的迷因現象；甚至到奧運閉幕之後，仍持續發酵。

太實用！日本警視廳推自製「防災瓶」收納10樣小物 輕便不占空間

災難何時來難以預知，應隨時做好準備。防災意識強的日本相當重視防災避難的重要性，其中警視廳推薦自製「防災瓶」，將必備的避難小物收納在水瓶中，讓不少網友直呼實用！

安比颱風襲日！料暴風圈中午觸及千葉縣 關東地區近千戶停電

今年第7號颱風安比正朝日本關東地區移動，預計將在今明兩日為關東地區帶來強降雨。NHK報導，東京電力公司表示，受颱風影響，...

森林大火碳排 更嚴重了

英國發布了首見的森林大火碳排報告，發現氣候變遷導致野火更頻繁、火勢更猛烈，一年來釋放的二氧化碳高達86億噸。

川普和馬斯克對話竟成「直播帶貨」？網揪出大陸行動電源 還拉升公司股價

社群平台X老闆馬斯克與美國前總統、共和黨總統候選人川普13日進行直播對話。有網友發現，川普在直播中使用的充電寶是中國品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。