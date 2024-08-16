太實用！日本警視廳推自製「防災瓶」收納10樣小物 輕便不占空間

首次登上奧運殿堂的霹靂舞（Breaking）賽事已經落幕，集結世界各地的32位B-boy和B-girl們在舞台上，為觀眾帶來一場場的視覺盛宴。除了獲獎的選手們受到觀眾們的讚揚外，其中一位來自澳洲的36歲霹靂舞選手瑞根（舞名Raygun，有雷射槍之意，本名Rachael Gunn），在賽場上一系列獨特創意的「袋鼠舞」，讓她進入大眾的目光。不過 Raygun 在資格賽中，連續3場被評為0分淘汰——這個「驚人」的0分成績，加上獨創的舞步，反倒讓 Raygun 變成話題爆紅的迷因現象；甚至到奧運閉幕之後，仍持續發酵。

2024-08-16 09:50