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太實用！日本警視廳推自製「防災瓶」收納10樣小物 輕便不占空間
災難何時到來難以預知，應隨時做好準備。防災意識強的日本相當重視防災避難的重要性，其中警視廳推薦自製「防災瓶」，將必備的避難小物收納在水瓶中，讓不少網友直呼實用！
一名網友在Ｘ（舊稱推特）上分享日本警視廳「警備部災害對策課」的貼文，示範在500ml透明水壺裡面裝10樣物品，並表示發生災難時可以把這樣的一個「防災瓶」放入背包中，增加防災能力。這10樣建議的物品分別是：哨子、壓縮毛巾、嘔吐袋、迷你手電筒、塑膠袋、常備藥物、OK繃、酒精棉片、羊羹、現金。其中建議放入羊羹，是因其低脂高碳水，還能室溫保存，壓縮毛巾也可換成薄布巾。
文章一出，網友紛紛留言「覺得好實用，這幾天又有地震！」、「逃生包認真準備起來份量不小，隨身防災瓶就很便於日常攜帶」、「個人會建議改成能量棒，主要是羊羹太甜，吃完會想要喝大量的水」、「壓縮毛巾也可用於止血」、「它的偉大之處在於可以漂浮在水面上，即使它被海嘯吞沒並從你的手中被沖走，也有可能幫助在某個地方撿到的人」、「之前在福島核災紀念館的商店裡買了類似的東西」、「有個掛勾會更好」。
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