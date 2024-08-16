森林大火碳排 更嚴重了

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

英國發布了首見的森林大火碳排報告，發現氣候變遷導致野火更頻繁、火勢更猛烈，一年來釋放的二氧化碳高達86億噸。

據報告，2023年3月到2024年2月之間，自然環境大火造成86億噸的二氧化碳排放，較平均值高出16%。而非洲莽原的林火季相對平靜，才使這個時期的碳排未創全球新紀錄。

此一時期加拿大北方森林的野火碳排為過去20年平均值的九倍以上，並占全球碳排的近四分之一。光在加拿大，野火迫使23.2萬人撤離。

野火肆虐的地區，還有涵蓋巴西、玻利維亞、秘魯、委內瑞拉的亞馬遜地區，以及夏威夷、希臘。

上述結論出自英國東安格利亞大學和該國其他機構，在地球系統科學數據期刊中所發布的報告。

報告主要作者瓊斯表示：「去年大火奪走人命、摧毀家園和基礎建設，釀成大規模疏散、威脅生計，傷害到關鍵的生態系統」，「氣候暖化讓這些大火變得更頻繁、更強烈，社會和環境都在承受後果」。

他們發現，人類影響使亞馬遜西部地區，引發林火氣候條件的機率增加至少20倍。

加拿大

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