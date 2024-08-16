走向國際深耕在地 種子舞團：盼搭台灣與世界橋樑

中央社／ 倫敦15日專電

種子舞團（Seed Dance）藝術總監黃文人率團參與2024愛丁堡藝穗節台灣季，她的作品「低著的世界（LostConnection）」不僅獲得英國表演藝術訊息及評論平台「Broadway Baby」的5星評價，更受到英國衛報的報導。

「低著的世界」探討在資訊時代，人們沈迷於行動裝置的「低頭族」現象，這不僅限於台灣，而是全球共有的現象。人們不停追逐螢幕下的虛擬世界，忘了抬頭看看真實世界。黃文人說，作品並非要評判「低頭族」的好壞，而是旨在引發觀眾反思。

選擇帶「低著的世界」來到愛丁堡，黃文人表示因為這是當今社會中，最能引起共鳴的議題。獲得Broadway Baby的五星與英國衛報的報導固然開心，但她更在乎的是作品能夠因此被更多人看見。

除了舞蹈本身外，從道具、服裝到髮型皆經過精心設計，整部作品細節滿滿。黃文人用手持燈光面板代表手機的亮光，讓觀眾能更清楚看見舞者的表情；服裝則從眾多選項中挑選出最具彈性、適合舞蹈動作的材質。

在髮色方面，黃文人希望能配合偏灰調的服裝，因此所有舞者都將頭髮漂染成灰藍色，讓整體視覺效果更為和諧，並呈現出未來感與科技感，符合整部劇希望呈現的意象。

黃文人提到，這部作品其實經過不斷的發想與調整。最初的概念僅是以低頭動作貫穿整部舞蹈。但有次她與舞者旅行時，晚上熄燈後演員們仍在使用手機，黑暗中的亮光給了她創作的靈感，進而將「低頭族」的概念納入創作，

「不只走出台灣，也要深耕在地。」黃文人在訪談中論及對國際交流與社區營造的重視。

種子劇團來自屏東，成立於2008年。雖不在市中心，但黃文人認為這反而給了藝術家們更好的創作空間。劇團除了在社區表演外，也會帶舞者們到當地的小學開設舞蹈課程，不僅讓孩子們在學校學習才藝，也為舞者創造額外收入，達成雙贏局面。

種子劇團一直致力於促進社區與國際的雙向交流。黃文人把握每次出國演出的機會，積極與各國藝術家交流，再透過他們的牽線認識更多藝術家，並邀請藝術家來屏東駐村。她說：「不僅是我們走出去，也希望透過走出去的機會，邀請更多人來台灣。」

這次的愛丁堡藝穗節給黃文人與劇團很好的交流機會，她指出，這裡的經營規模與模式很值得學習，同時也思考如何將資訊帶回台灣。

由於種子舞團的活動以屏東為主，鮮少有機會認識北部的團體，黃文人也透過藝穗節，與其他3群來到愛丁堡的台灣團隊交流。像是與「嚐劇場」聊天時，發現彼此作品在概念上有相似之處，都喜歡與孩子們互動，因此希望未來能邀請他們到屏東演出。

種子劇團未來還有很多不同計畫，將持續向外交流，同時也深化在地發展。黃文人笑說：「做之前不能想太多，遇到問題就必須去解決它。」

屏東 服裝 藝術家

延伸閱讀

曾追隨毒梟南霸天…屏東角頭「鴨頭」今遭槍殺 扯出新仇舊恨

越南移工文旦創意料理 屏東在地企業響應一同助植物人

高鐵延伸屏東 可望由高雄車站到屏東

屏東縣潮州鎮服飾店清晨驚傳火警 3姐妹受傷意識模糊救出送醫

相關新聞

森林大火碳排 更嚴重了

英國發布了首見的森林大火碳排報告，發現氣候變遷導致野火更頻繁、火勢更猛烈，一年來釋放的二氧化碳高達86億噸。

川普和馬斯克對話竟成「直播帶貨」？網揪出大陸行動電源 還拉升公司股價

社群平台X老闆馬斯克與美國前總統、共和黨總統候選人川普13日進行直播對話。有網友發現，川普在直播中使用的充電寶是中國品牌...

涉最大規模洗錢案！警查獲逾736億資產 新加坡起訴2陸籍前銀行職員

新加坡警方表示，兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上最大規模洗錢案，今天在當地遭到起訴

研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%

今天首度發布的年度報告「野火狀態」（State of Wildfires）指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈...

糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮

墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）的居民「以可樂代水」，每年平均飲用高達821.25公升的可口可樂，是全球平均值的32倍，讓當地成為「最愛喝可樂的地方」。

美公民在俄羅斯被捕 因「流氓行為」遭判關押15天

俄羅斯首都莫斯科地方法院宣布，被控對俄國執法人員暴力相向的一名美國公民，今天因「流氓行為」（hooliganism）被判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。