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研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
今天首度發布的年度報告「野火狀態」（State of Wildfires）指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈。希臘雅典東北郊希臘雅典東北郊野火。圖／法新社
今天首度發布的年度報告「野火狀態」（State of Wildfires）指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈。希臘雅典東北郊希臘雅典東北郊野火。圖／法新社

今天首度發布的年度報告「野火狀態」（State of Wildfires）指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈，2023年至2024年間排放大量二氧化碳進入大氣中。

法新社報導，2023年3月至2024年2月間，自然環境中引發的大火在全球各地一共造成86億噸二氧化碳排放，比以往的平均值高出16%。

由於非洲稀樹草原這個野火季相對平靜，全球2023年至2024年野火季才沒有打破二氧化碳排放紀錄。

這些都是發表在「地球系統科學數據」（Earth System Science Data）期刊中的新研究「野火狀態」作成的結論。這項研究由英國東安格利亞大學（University of East Anglia）和英國其他機構合作進行，計劃每年更新。

加拿大北方森林2023年至2024年的野火產生高達過去20年平均值9倍以上的碳排量，幾乎占全球排放量的1/4。僅在加拿大，大火就迫使23萬2000人撤離，並造成8名消防員殉職。

遭到野火肆虐的地區還包括亞馬遜（含巴西、玻利維亞、秘魯、委內瑞拉）、夏威夷和希臘。

研究主要作者、東安格利亞大學的瓊斯（Matthew Jones）說：「去年的大火奪走人命、摧毀家園和基礎建設，引發大規模疏散、威脅生計，並且破壞極其重要的生態系統。」

「因為全球暖化，這些大火有變得更頻繁、更猛烈的趨勢，社會和環境都在承受後果。」

這份報告的作者群認為，氣候變遷使得天氣條件更有可能助長火災發生。他們發現，亞馬遜西部出現有利火災發生的天氣條件，其可能性因人類活動而至少增加20倍。

如果人類繼續製造大量溫室氣體，就更有可能會出現像去年那樣的大火。但萬事無絕對。

瓊斯在向媒體簡報時說道：「風險可以降到最低，為時未晚。低碳未來為我們未來將面臨的風險提供很多喘息的機會。」

根據今年6月發表在「自然生態學與進化」（Nature Ecology & Evolution）期刊的研究，隨著人類活動造成地球暖化，過去20年來各地發生極端野火的頻率和強度增加了一倍多。

暖化 氣候變遷 火災 碳排放

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