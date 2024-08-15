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美公民在俄羅斯被捕 因「流氓行為」遭判關押15天

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯首都莫斯科地方法院宣布，被控對俄國執法人員暴力相向的一名美國公民，今天因「流氓行為」（hooliganism）被判關押15天。圖／法新社
俄羅斯首都莫斯科地方法院宣布，被控對俄國執法人員暴力相向的一名美國公民，今天因「流氓行為」（hooliganism）被判關押15天。圖／法新社

俄羅斯首都莫斯科地方法院宣布，被控對俄國執法人員暴力相向的一名美國公民，今天因「流氓行為」（hooliganism）被判關押15天。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）指出，一名美國公民本月12日晚間「因流氓行為被送到莫斯科警局」。

調查委員會透過聲明稱：「嫌犯拒絕提供自己的身分證明文件，之後還對一名執法人員暴力相向。」

莫斯科梅尚斯基（Meshchansky）地方法院稍後宣布判決這名叫塔特（Joseph Tater）的男子接受「關押15天的行政處分」。

調查人員起初表示，這名美國公民原本面臨較「流氓行為」更加嚴重的「暴力對待維安人員」罪名控訴，惟目前尚不確定上述指控是否已撤銷。

俄羅斯 美國公民 莫斯科

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