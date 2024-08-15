快訊

成交了！台積電公告以171.4億元買下群創南科四廠

宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

黨產會追徵「大孝大樓」7.8億元行政訴訟 國民黨逆轉勝訴

糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥奇亞帕斯州的居民平均每人每天喝7罐可樂，造成嚴重成癮。示意圖／ingimage
墨西哥奇亞帕斯州的居民平均每人每天喝7罐可樂，造成嚴重成癮。示意圖／ingimage

墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）的居民「以可樂代水」，每人每年平均飲用高達821.25公升的可口可樂，是全球平均值的32倍，讓當地成為「最愛喝可樂的地方」。

據當地媒體《光明新聞》（luz noticias）報導，根據墨西哥國家科學與技術委員會（Conacyt）資料指出，奇亞帕斯州的居民平均每年飲用821.25公升的可口可樂，也就是每天喝掉將近7罐330ml的可樂，狂飲數量光是跟墨西哥國內其他地區相比，就多出四倍之多。

可樂之所以會在當地流行，要追溯到1960年代。當時當地的原住民領袖在政府的支持下，開始握有可口可樂、百事可樂等汽水的經銷權，這些宗教領袖開始使用可樂來取代傳統的烈酒「Pox」，後來可樂就成為獻給神靈的祭品，當地人甚至相信，汽水中的氣體能幫助驅除體內的邪靈，將可樂視為具有神奇療效的藥水。

奇亞帕斯的醫生阿拉納（Marcos Arana）接受《衛報》訪問時表示，當地可樂成癮的問題非常嚴重，根據資料顯示，15%的原住民幼童1、2歲就經常喝可樂，有三成的嬰兒更是才六個月大就開始喝可樂。

奇亞帕斯「全民瘋可樂」帶來了嚴重後果，糖尿病每年導致近3000人死亡，成為該州第二大死因，過度攝取糖分也導致當地兒童和成人都有蛀牙問題。不過雖然已面臨嚴重健康問題，居民依然無法戒掉可樂，甚至有人認為，要讓奇亞帕斯的居民戒掉這種飲料，根本是不可能的任務。

可口可樂 墨西哥 糖尿病

延伸閱讀

天生能嚐到「文字的味道」 他不跟名字「不好吃」的人交往

誰說紅顏就一定薄命 美國研究：長得醜更短命

用平板手機育兒真母湯！ 研究發現看越久孩子越易怒

17歲少女靠自己買藍寶堅尼 她9歲就已是百萬富翁

相關新聞

涉最大規模洗錢案！警查獲逾736億資產 新加坡起訴2陸籍前銀行職員

新加坡警方表示，兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上最大規模洗錢案，今天在當地遭到起訴

研究：全球野火更頻繁更猛烈 年碳排量多16%

今天首度發布的年度報告「野火狀態」（State of Wildfires）指出，氣候變遷導致野火更頻繁發生而且火勢更猛烈...

糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮

墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）的居民「以可樂代水」，每年平均飲用高達821.25公升的可口可樂，是全球平均值的32倍，讓當地成為「最愛喝可樂的地方」。

美公民在俄羅斯被捕 因「流氓行為」遭判關押15天

俄羅斯首都莫斯科地方法院宣布，被控對俄國執法人員暴力相向的一名美國公民，今天因「流氓行為」（hooliganism）被判...

怎麼搬的？巨石陣「中心石」越過半個英國 專家曝背後真相

最新研究發現，英格蘭西南部巨石陣中央的「祭壇石」，來自750公里外的蘇格蘭東北。一個謎團解開，卻讓人有了另一個疑問：打造...

阿根廷前第一夫人控前總統傷害 檢方尋求起訴

根據法新社看到的法庭文件，阿根廷前第一夫人雅尼茲控告前總統艾柏托．費南德茲「傷害」和「脅迫」，檢方今天尋求起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。