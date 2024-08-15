怎麼搬的？巨石陣「中心石」越過半個英國 專家曝背後真相

最新研究發現，英格蘭西南部巨石陣中央的「祭壇石」，來自750公里外的蘇格蘭東北。一個謎團解開，卻讓人有了另一個疑問：打造巨石陣的人，是用什麼方法，把石塊搬這麼遠的？

近5000年來，新石器時代的巨石陣（Stonehenge）一直是奇蹟和神秘的泉源。根據中世紀的說法，亞瑟王傳說中的巫師梅林（Merlin）從愛爾蘭偷走了巨石陣。

科學家已經確定巨石陣的直立砂岩來自相對較近的英格蘭馬堡（Marlborough），而排列在巨石陣中心附近的藍砂岩（bluestone），則來自威爾斯。

但「祭壇石」（Altar Stone），這塊側躺在巨石陣中央、重6公噸的唯一石塊，來源依舊不明。

人們一直認為「祭壇石」也來自威爾斯，但阿伯里斯特威斯大學（Aberystwyth University）教授、最新研究的共同作者之一貝文斯（Richard Bevins）說，朝著那方面來鑑定，卻總是「一無所獲」。

貝文斯告訴法新社，英國和澳洲一個研究小組不得不擴大範圍研究，結果發現一些「驚人」的東西。

根據刊登在「自然」（Nature）期刊的最新研究，這個英澳團隊透過化學分析，確定祭壇石來自距離巨石陣至少750公里的蘇格蘭奧卡迪亞盆地（Orcadian Basin）。

研究人員對於這項結果非常驚訝。研究共同作者之一、倫敦大學學院（University College London）榮譽資深研究員伊克瑟（Robert Ixer）說：「這結果確實讓人十分訝異。」

研究共同作者之一、阿伯里斯特威斯大學教授皮爾斯（Nick Pearce）說，這個「驚人」的距離，是當時有紀錄最長的石頭旅程。

在此之前，考古學家和歷史學家已在激烈爭辯，公元前2500年的人們有沒有能力把如此巨大的石塊從威爾斯搬到英格蘭。

研究人員說，尺寸為5公尺 x 1公尺的「祭壇石」越過大半個英國，可以看出當時的不列顛群島是個組織嚴密、聯繫緊密的社會。

他們呼籲進一步研究，查明這塊石頭確切來自蘇格蘭哪裡、是怎麼來到巨石陣現址。

有個理論認為，這塊石頭不是人類搬來，而是被流動的冰帶到英格蘭南部。

但研究主要作者、澳洲科廷大學（CurtinUniversity）的克拉克（Anthony Clarke）在記者會上說，研究顯示，流動的冰實際上會把石頭「帶往北方，而非往南至巨石陣現址」。

另一種可能性是透過陸路，但這麼做非常困難。克拉克指出，茂密的森林、沼澤和山脈都對史前搬運者構成了「可怕的障礙」。

再有一種選擇，就是透過海路。克拉克表示，有證據顯示新石器時代的航運網絡相當遼闊，運送陶器和寶石。

為了弄清楚「祭壇石」從哪裡來，研究人員把雷射光束射入「祭壇石」一片薄薄的晶體中。

研究共同作者之一、科廷大學的柯克蘭（ChrisKirkland）說，這些晶體中鈾和鉛的比例，就像是岩石的「微型時鐘」，透露了它們的年齡。

柯克蘭說，之後研究小組把這塊石頭的年齡與英國各地其他岩石比較，進而「高度確定」它來自奧卡迪亞盆地。