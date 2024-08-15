阿根廷前第一夫人控前總統傷害 檢方尋求起訴

根據法新社看到的法庭文件，阿根廷前第一夫人雅尼茲控告前總統艾柏托．費南德茲「傷害」和「脅迫」，檢方今天尋求起訴。

43歲的雅尼茲（Fabiola Yanez）上週指控65歲的艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）在兩人還在婚姻關係時毆打她，這段關係在費南德茲2023年卸任後結束。

檢察官龔薩雷茲（Ramiro Gonzalez）在提交給法庭的信中，要求以「輕度和重度傷害」以及「脅迫威脅」罪名起訴費南德茲。

他說，有證據顯示，雅尼茲「遭受性別和家庭暴力，備受騷擾、精神虐待和肢體攻擊」。

法官埃爾科里尼（Julian Ercolini）將決定是否起訴費南德茲。

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