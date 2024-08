「非裔驕傲的來源」美知名餅乾創辦人辭世 人生大起大落淡泊名利

國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯(Wallace "Wally"Amos)昨天辭世,享壽88歲。他一手打造這個巧克力餅乾帝國,儘管後來失去經營權,他本人卻始終淡泊名利。

美聯社報導,艾摩斯的孩子表示,艾摩斯昨天在檀香山家中因失智症併發症辭世,他的妻子卡蘿(Carol)隨侍在側。

艾摩斯1975年成立Famous Amos,不過最後失去公司經營權,以及使用這個名字的權利。他於1977年遷居夏威夷,晚年在當地餅乾店Chip & Cookie當老闆。

艾摩斯的兒女莎拉(Sarah)、麥可(Michael)、葛瑞格里(Gregory)和蕭恩(Shawn)透過聲明表示:「憑藉他的巴拿馬帽、卡祖笛和無限的樂觀精神,Famous Amos是偉大的美國成功故事,也是非裔驕傲的來源。」

儘管銷售強勁,但到了1985年,公司開始虧損,艾摩斯遂讓外部投資人加入公司。

在艾摩斯的著作「無名小卒:把檸檬變成檸檬水」(Man With No Name: Turn Lemons Into Lemonade,暫譯)中,艾摩斯解釋了他是如何在1991年Famous Amos以6300萬美元的價格賣給台灣統一企業前失去Famous Amos。

艾摩斯也是「瓦利叔叔瑪芬公司」(Uncle Wally's Muffin Co.)的聯合創辦人,產品遍布全美各地商店。但艾摩斯表示,名氣對他來說從來都不重要。

他曾在2007年告訴美聯社:「反正名氣被看得太重了。」

艾摩斯也積極提倡閱讀。他的店鋪過去曾有一間擺放數十本捐贈書籍的閱讀室,他本人週六通常會戴著西瓜帽坐在搖椅上說故事給孩子們聽。