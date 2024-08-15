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「非裔驕傲的來源」美知名餅乾創辦人辭世 人生大起大落淡泊名利

中央社／ 檀香山14日綜合外電報導
國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace
國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace "Wally"Amos）昨天辭世，享壽88歲。圖／美聯社

國際知名餅乾品牌Famous Amos創辦人艾摩斯（Wallace "Wally"Amos）昨天辭世，享壽88歲。他一手打造這個巧克力餅乾帝國，儘管後來失去經營權，他本人卻始終淡泊名利。

美聯社報導，艾摩斯的孩子表示，艾摩斯昨天在檀香山家中因失智症併發症辭世，他的妻子卡蘿（Carol）隨侍在側。

艾摩斯1975年成立Famous Amos，不過最後失去公司經營權，以及使用這個名字的權利。他於1977年遷居夏威夷，晚年在當地餅乾店Chip & Cookie當老闆。

艾摩斯的兒女莎拉（Sarah）、麥可（Michael）、葛瑞格里（Gregory）和蕭恩（Shawn）透過聲明表示：「憑藉他的巴拿馬帽、卡祖笛和無限的樂觀精神，Famous Amos是偉大的美國成功故事，也是非裔驕傲的來源。」

儘管銷售強勁，但到了1985年，公司開始虧損，艾摩斯遂讓外部投資人加入公司。

在艾摩斯的著作「無名小卒：把檸檬變成檸檬水」（Man With No Name: Turn Lemons Into Lemonade，暫譯）中，艾摩斯解釋了他是如何在1991年Famous Amos以6300萬美元的價格賣給台灣統一企業前失去Famous Amos。

艾摩斯也是「瓦利叔叔瑪芬公司」（Uncle Wally's Muffin Co.）的聯合創辦人，產品遍布全美各地商店。但艾摩斯表示，名氣對他來說從來都不重要。

他曾在2007年告訴美聯社：「反正名氣被看得太重了。」

艾摩斯也積極提倡閱讀。他的店鋪過去曾有一間擺放數十本捐贈書籍的閱讀室，他本人週六通常會戴著西瓜帽坐在搖椅上說故事給孩子們聽。

高中便輟學的艾摩斯共寫過8本書，還擔任美國讀寫志工（Literacy Volunteers of America）的發言人長達24年，並向企業、大學和其他團體發表勵志演說。

國際知名餅乾品牌Famous Amos。圖／美聯社
國際知名餅乾品牌Famous Amos。圖／美聯社

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