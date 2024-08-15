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劑量高恐致命...紐西蘭冰毒假糖果誤發400名公眾 警方已追獲29粒

中央社／ 威靈頓15日綜合外電報導
紐西蘭警方今天表示，已追獲29顆偽裝成鳳梨糖的甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）藥錠。圖／美聯社 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
紐西蘭警方今天表示，已追獲29顆偽裝成鳳梨糖的甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）藥錠。圖／美聯社 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

紐西蘭警方今天表示，已追獲29顆偽裝成鳳梨糖的甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）藥錠，這些錯置於慈善救濟包的假糖果日前無意間誤發給公眾。

法新社報導，警方正緊急追查其他誤發的假糖果。這些有鮮豔包裝的假糖果，是由匿名人士捐贈給慈善機構「奧克蘭城市使命」（Auckland City Mission），機構在不知情下再分送了這些糖果。

假糖果送驗後，發現其中1粒含有約3公克甲基安非他命，這樣的劑量可能致死。

警方試圖追查多達400名可能收到假糖果的民眾，同時對這起事件展開刑事調查。

根據警方，目前有2名兒童、1位青少年和1名慈善團體工作人員在嚐過糖果後接受治療，沒有人出現嚴重症狀。

據稱一部分假糖果疑在臉書市集Marketplace販售，警方同樣對此展開調查。

警方認為，可能是毒販為了不被發現，才將毒品放在這些獨特的亮黃色「Rinda」糖果包裝紙內。

馬來西亞糖果製造商「Rinda食品工業」（Rinda Food Industries）告訴法新社，其品牌遭到「誤用」，且公司方面「絕不容忍在我們的產品中使用任何非法藥物」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 糖果 紐西蘭

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