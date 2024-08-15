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挪威王儲繼子對女友施暴 遭逮承認吸毒
挪威媒體報導，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）在前段關係所生的兒子涉嫌攻擊女友遭逮。根據聲明，他坦承在使用古柯鹼和飲酒後施暴。
挪威廣播公司（NRK）報導，27歲的王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）日前在奧斯陸一處公寓與女友發生衝突，隨後於4日晚間遭警方逮捕，他遭控施加肢體暴力傷害。警方也在女方臥室發現一把刀插在牆面。
女方律師表示，當事人在衝突隔天接受治療但未住院。
柏格荷伊比向挪威廣播公司表示：「在與對方發生爭執後，受到古柯鹼和酒精影響，我承認對女方施暴和破壞公寓。」他表示自己有精神問題並且「長期飽受藥物濫用」所苦。
委任律師告訴挪威TV2新聞頻道，柏格荷伊比已經認罪，也已準備好服刑。
柏格荷伊比是王儲妃在前一段關係所生，沒有王室頭銜。
梅特瑪莉與王儲哈康（Prince Haakon）在2001年結婚，婚後育有一子一女，分別是現年20歲的亞歷山德拉（Ingrid Alexandra）公主與18歲的馬格諾斯（SverreMagnus）王子。挪威王室尚未就此事件發表評論。
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