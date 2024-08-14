總是被忽視！飯店房間「1常見用品」竟是細菌溫床 專家：比想像中髒很多
許多人出外旅遊時會考量衛生，自行攜帶毛巾、牙刷、拖鞋等物品，不過有一樣「飯店常見用品」是否乾淨，卻經常受到忽視。一位專注於研究頭髮、頭皮相關疾病的專家就提醒，飯店、酒店房間的吹風機往往沒有被適當清理，讓它成為「一顆不定時炸彈」。
根據外媒《鏡報》（Mirror）報導，一位名為傑奎·麥金托什（Jacqui McIntosh）的毛髮學家，向廣大的民眾示警，頭髮和頭皮中潛藏著許多不為人知的細菌。一項研究就顯示，飯店、酒店房間裡，「吹風機」經常會被清潔人員忽視，成為細菌和病菌的溫床。
傑奎直言，飯店房間裡未經清理的吹風機，簡直是細菌、病菌的滋生地，若不慎使用藏汙納垢的吹風機，的確會造成健康風險，「並且可能不利於頭髮健康」。她表示，「當這些討厭的微生物進入你的頭髮和頭皮時，便會引發感染和刺激、破壞毛囊、以及減緩頭髮生長」。
除此之外，吹風機裡被忽視的灰塵、黴菌和其他汙染物，都是「頭皮的麻煩製造者」，不僅衛生欠佳，也可能讓許多人的頭皮發炎、孳生頭皮屑、導致暗沉、毛躁甚至掉髮。
當吹風機的進風口被雜物堵塞時，吹出的熱風會變得不穩定，讓頭髮某些區域過熱，使頭髮乾燥、變得脆弱，髮梢也容易分叉；若是吹風機過熱，還可能會燒傷頭皮。傑奎指出：「被忽視的吹風機就像一顆不定時炸彈，堆積在設備裡的碎屑會導致機體過熱，增加頭髮燒焦、頭皮燒傷的風險。」
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