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撤銷「一帶一路」漫畫禁書令 大馬政界盼顧及穆斯林敏感度重審

中央社／ 吉隆坡14日專電
馬來西亞內政部最近撤銷政治漫畫「互利共贏的一帶一路」禁書令引發不滿。圖為2019年漫畫《互利共贏的一帶一路》出版，出版後的推介儀式上還舉行《互利共贏的一帶一路漫畫展》，展出逾80幅漫畫稿。中新社
馬來西亞內政部最近撤銷政治漫畫「互利共贏的一帶一路」禁書令引發不滿。圖為2019年漫畫《互利共贏的一帶一路》出版，出版後的推介儀式上還舉行《互利共贏的一帶一路漫畫展》，展出逾80幅漫畫稿。中新社

馬來西亞內政部最近撤銷政治漫畫「互利共贏的一帶一路」禁書令引發不滿，大馬政界人士認為要顧及馬來穆斯林社群敏感度，應重新審查法院解除禁令裁定。

根據馬來西亞8月12日頒布憲報（Gazette），內政部長塞夫丁納蘇琛（Saifuddin Nasution Ismail）6日簽署並撤銷馬來、中文及英文的「互利共贏的一帶一路」禁書令。「互利共贏的一帶一路」是為紀念馬中建交45週年出版，今年是馬中建交50週年。

這項禁書令解禁引發馬來西亞政治人物反彈，巫統（UMNO）最高理事卜艾（Mohd Puad Zarkashi）今天在社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示，巫統必須持續反對這本政治漫畫解除禁令，大馬人民對內政部做法感到失望，政府有必要找到有效策略確保繼續執行禁令。

卜艾指出，這本政治漫畫明顯美化馬來亞共產黨前領袖陳平，也暗中散播共產主義思想，當大馬獨立後仍與合法政府進行對抗，大馬很多安全部隊成員在對抗中犧牲。

他發文認為，共產主義意識形態否認馬來統治者地位，危害國家穩定發展，即便當年簽署和平協議，並不代表反對馬來統治者的共產主義威脅已經結束。

巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（MuhamadAkmal Saleh）也在臉書發文，要求政府向聯邦法院提出聲請並審查「互利共贏的一帶一路」解禁裁定。

他表示，雖然法院做出裁定，也要尊重法院決定，但「並非意味我們同意這個結果」，無論大馬是由那一個政黨執政，大多數馬來穆斯林的敏感度應需要優先考慮並維護，確保維持國家的穩定。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，內政部於2019年10月23日以這本漫畫可能破壞公共秩序與擾亂思想為由，援引1984年的印刷及出版法令第7（1）條文，查禁馬來、中文及英文共3種版本的「互利共贏的一帶一路」政治漫畫書。

馬來西亞上訴法庭於2022年7月裁定這本書不應列為禁書，聯邦法院再於2022年12月駁回內政部的上訴請求，諭令丘光耀可以向政府聲請賠償。

阿克馬並要求政府根據1995年的聯邦法院規則，再向法院提出聲請審核這項解禁的裁定。

不過，也有其他政治人物表達不同意見，民主行動黨（DAP）副主席郭素沁（Teresa Kok Suh Sim）認為，既然這本由民主行動黨前黨員丘光耀（Hew KuanYa）編繪的政治漫畫已獲法院做出明確裁定，應尊重司法獨立與法院裁定結果，捍衛言論與出版自由。

一帶一路 意識 穆斯林 青年 馬來西亞

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