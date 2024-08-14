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南韓新冠肺炎再擴散！確診兒童激增 估8月底開學創高峰

中央社／ 首爾14日專電
新冠病毒疫情再次在南韓擴散，兒童確診人數尤為快速，2週內增近2.8倍，當局預期確診人數可能在8月下旬達到高峰。圖為人們在首爾光化門附近撐著雨傘行走。歐新社
新冠病毒疫情再次在南韓擴散，兒童確診人數尤為快速，2週內增近2.8倍，當局預期確診人數可能在8月下旬達到高峰。圖為人們在首爾光化門附近撐著雨傘行走。歐新社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次在南韓擴散，兒童確診人數尤為快速，2週內增近2.8倍，當局預期確診人數可能在8月下旬達到高峰。

據南韓疾病管理廳對220所院級醫療機關進行調查結果，今年以來因確診COVID-19住院患者人數在2月第一週達到高峰（875人）後持續減少，但在6月再次遞增，至8月第一週已經回升至861人，近4週內確診人數幾乎是每週倍增。

確診兒童人數的增速尤為顯著。大韓兒童醫院協會統計會員中42家醫院收治確診兒童狀況，8月5日至9日共計1080人，比兩週前的7月22日至26日的387人大增2.79倍。其中增幅最大的忠清道地區則在兩週內暴增超過4倍。

協會說明，多數確診兒童皆未出現症狀，因此更容易在不經意間傳染給同儕。

南韓疾病管理廳傳染病政策局長洪正益（音譯）今天向媒體表示，因為夏季天氣炎熱，民眾多數時間都待在密閉的冷氣房中，可能是疫情擴散的最大原因；隨著暑假結束、民眾生活行為變化，可能導致疫情進一步擴散，預期確診人數會在8月下旬達到新高。

韓聯社引述總統辦公室官員報導，從目前的傳染率及重症率來看，再次出現像之前一樣嚴重疫情的可能性不高，但為預防萬一，當局除密切監控疫情變化，也規劃在本月底前追加預備治療藥劑存量。

南韓當局在去年8月將COVID-19的傳染病等級從2級下調至4級，針對疫情的危機等級也在今年5月從警戒下調至「注意」，確診者的建議隔離天數從5天縮短至「主要症狀好轉的24小時後」。當局表示，目前尚不考慮調整相關防疫規範。

但這也引起爭論，由於目前確診患者症狀多數不像之前一般嚴重，多數民眾都已經將其視為一般感冒，因此請假休息反而容易引起側目。部分意見認為依照現行規定，就算確診也不再適用病假標準，很難請假休息，導致許多人出現症狀也乾脆不檢測，無法有效遏止疫情擴散，使高危險群感染風險提升。

南韓 患者 感冒 疫情 確診

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