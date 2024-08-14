快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

義大利女排奧運摘金 非裔球星奪全場最高分…畫像膚色竟遭破壞引公憤

中央社／ 羅馬14日專電
巴黎奧運女子排球金牌戰11日舉行，義大利隊直落3擊敗東京奧運冠軍美國隊，奪得隊史首面奧運金牌。現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，成功攔網4次。路透社
巴黎奧運女子排球金牌戰11日舉行，義大利隊直落3擊敗東京奧運冠軍美國隊，奪得隊史首面奧運金牌。現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，成功攔網4次。路透社

義大利巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色，讓義國政界群起撻伐此一種族主義行徑。

巴黎奧運女子排球金牌戰11日舉行，義大利隊直落3擊敗東京奧運冠軍美國隊，奪得隊史首面奧運金牌。現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，成功攔網4次。

非裔的埃戈努曾因深膚色在義大利社群網路遭嚴重霸凌。義大利藝術家Laika特別在義大利奧委會（Coni）前繪製一幅埃戈努的肖像壁畫，讚揚她代表義大利族群融合的精神。

Laika在社群網站Instagram寫道，「在我們國家將不再有仇外、種族主義、憎恨和不包容等現象。種族主義是種必須被克服的社會瘟疫，透過運動來達成這點非常重要。」

諷刺的是，畫作才出現一天就遭破壞，埃戈努的臉和四肢皮膚都被塗成淺粉色，義國警方正在調查作案者是否為右翼種族主義者。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）透過社群平台X發文聲援埃戈努，稱埃戈努是「義大利的驕傲」。他強調，對這種粗俗種族主義行為要表達「最徹底的藐視」，他將致力反對任何形式歧視，特別要加強義大利年輕人對於反歧視的觀念。

義大利五星運動黨（M5S）眾院領袖席維斯崔（Francesco Silvestri）也強硬表示，破壞壁畫的人可能受到種族主義言論的煽動。他點名質疑右派「聯盟黨」（Lega）的歐洲議員瓦納奇（Roberto Vannacci）曾發表爭議言論，稱埃戈努的外貌特徵不能代表多數義大利人。

義大利多位跨黨派政治人物一致聲援埃戈努。義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）表示將與埃戈努一起努力，打敗無知、粗魯、缺乏同理心的種族主義。左派民主黨（PD）的黨魁施萊恩（Elly Schlein）說，任何在義大利出生或長大的人，都是正宗義大利人，民主黨將繼續致力修改公民身分法。

民主黨已提出一項議案，建議義大利公民身分改採依照出生地決定的「屬地主義」，這項動議9月將在議會討論。

義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。歐新社
義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。歐新社

壁畫 巴黎奧運 社群 義大利 金牌

延伸閱讀

奧運籃球／用3枚金牌換1座NBA冠軍？安東尼拒絕：榮耀完全不同

巴黎奧運／金牌拳后卡莉芙遭質疑性別 興訟點名JK羅琳、馬斯克

武術／羅嘉翎骨裂戰奧運 孫家閎感同身受喊心疼

推動免費看奧運 ！立委爭取轉播國家隊 學者：再轉播也要公開透明

相關新聞

用平板手機育兒真母湯！ 研究發現看越久孩子越易怒

一項新研究指出，用平板、手機等電子產品當作幼兒的「電子保母」，可能會導致孩子更常情緒爆發，進而讓父母更依賴用電子產品安撫孩子，形成惡性循環。

南韓新冠肺炎再擴散！確診兒童激增 估8月底開學創高峰

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次在南韓擴散，兒童確診人數尤為快速，2週內增近2.8倍，當局預期確診人數可...

義大利女排奧運摘金 非裔球星奪全場最高分…畫像膚色竟遭破壞引公憤

義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努致敬。不過畫作一天就遭破...

16日起恐直撲日本關東！第7號颱風安比將至 鐵道業者可能採預防性停駛

今年第7號颱風安比正朝日本關東地方直撲，日本氣象廳預測將在8月16日及17日影響到關東地方。各鐵道業者嚴陣以待，紛紛宣布...

街頭塗鴉藝術家新作！班克西動物畫現身倫敦動物園 主角是大猩猩

來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西今天將他9天來的第9幅動物主題新作公諸於世，他在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻...

紐西蘭慈善機構分發鳳梨糖內含冰毒 緊急展開追回

紐西蘭警方今天表示，一間慈善機構分發的鳳梨糖驗出含有可能致命、俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。