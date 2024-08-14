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用平板手機育兒真母湯！ 研究發現看越久孩子越易怒

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現用行動裝置育兒，反而讓孩子更無法學習調節情緒。照片為示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究發現用行動裝置育兒，反而讓孩子更無法學習調節情緒。照片為示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

一項新研究指出，用平板手機等電子產品當作幼兒的「電子保母」，可能會導致孩子更常情緒爆發，進而讓父母更依賴用電子產品安撫孩子，形成惡性循環。

Medical Xpress報導，研究作者派翠克（Caroline Fitzpatrick）是加拿大舍布魯克大學（University of Sherbrooke）的教育學教授，這項研究已於8月12日發表在《JAMA Pediatrics》期刊。

研究指出，學齡前時期是幼兒發展情緒調節能力的重要階段，而幼兒通常是藉由觀察父母以及父母的指導來學習控制情緒。不過隨著科技產品越來越普及，幼兒使用科技產品的時間也更長，反而與父母互動較短。

根據美國一項調查指出，美國絕大部分的4歲幼童都已經有自己的行動裝置。在疫情期間，孩子每天花在這些裝置上的時間持續增加，從2020年平均每天5分鐘，激增到2022年每天平均55分鐘。

研究追蹤315名加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）幼兒的螢幕使用情況，發現幼兒使用行動裝置的時間越長，就越不懂得如何調節情緒。研究結果指出，3.5歲的幼兒每天多使用一小時平板，到了4.5歲時，孩子的憤怒及挫折感便會明顯增加，而這些情緒問題又導致5.5歲時使用平板的時間增加。研究結果顯示，過早使用平板，不但可能不利於孩子學習情緒調節，還可能造成惡性循環。

研究指出，幼兒情緒爆發時，不少父母常會讓孩子看手機或平板來應對，但這種方式卻可能會讓問題更嚴重。兒童精神科醫生克拉考爾（Scott Krakower）建議，父母應該限制孩子使用平板的時間，他也強調，一對一親子互動對幼兒的情緒發展十分重要。

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