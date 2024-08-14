街頭塗鴉藝術家新作！班克西動物畫現身倫敦動物園 主角是大猩猩

來無影去無蹤的英國知名街頭塗鴉藝術家班克西今天將他9天來的第9幅動物主題新作公諸於世，他在倫敦動物園外的鐵捲門上描繪一隻大猩猩，狀似將海豹等動物放出動物園。

法新社報導，班克西（Banksy）在社群平台Instagram（IG）發布照片，顯示他的最新壁畫就位於倫敦動物園（London Zoo）入口處，作品主角大猩猩狀似拉起鐵捲門，將鳥類和海豹等放出動物園，鐵捲門裡還有一些動物正在凝視外頭。

這是班克西（Banksy）在倫敦街頭創作動物系列壁畫的最新作品，他從5日開始每天塗鴉一幅新作，主題都是動物，從山羊、大象、猴群、狼、鵜鶘、貓、食人魚到犀牛等。

真實身分成謎的班克西通常每隔幾個月才會釋出新作，動物系列作品的發布頻率很反常，引發粉絲熱烈討論，猜測不同動物可能代表的含意。

倫敦動物園的商業營運經理潘曼（Karl Penman）說，「對於在倫敦動物園的所有人來說」，班克西的最新壁畫「無疑帶來了震驚和驚喜」。

潘曼告訴法新社：「如果這是最終章，這裡肯定是絕佳地點。」

英國廣播公司（BBC）報導，這是班克西動物系列壁畫中的最後一件作品。

倫敦醫師達內（Sharmela Darne）談到班克西新作中，在鐵捲門後向外凝視的動物眼睛，「你可以看到那些警戒的眼睛，我感覺牠們看起來有些不確定自己是否想要自由」。

達內告訴法新社：「畫中的海豹顯然正要離開，鳥類也自由飛翔…這或許是有關於自由和對自由的不確定感。」

在英國發生導致3名女童喪命的持刀攻擊案，以及隨之而來的暴動後，對許多人來說，這些動物壁畫為這週增添了一些正能量。

在倫敦東北部瓦薩斯托（Walthamstow）一家魚鋪外，麥卡錫（Peter McCarthy）站在兩隻鵜鶘的畫作前說，「在這特別的一週能有這樣的作品，真的很棒」。

麥卡錫說：「在這個混亂的時期，他（班克西）能在全國各地完成這些美好的事情，真好。」