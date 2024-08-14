快訊

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

若「債券ETF」就想等降息賺價差…選誰較安全？ 辣媽建議：美國公債而非公司債

紐西蘭慈善機構分發鳳梨糖內含冰毒 緊急展開追回

中央社／ 威靈頓14日綜合外電報導
紐西蘭一間慈善機構分發的鳳梨糖被驗出含有毒品，已緊急展開追回。示意圖／ingimage
紐西蘭一間慈善機構分發的鳳梨糖被驗出含有毒品，已緊急展開追回。示意圖／ingimage

紐西蘭警方今天表示，一間慈善機構分發的鳳梨糖驗出含有可能致命、俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine），已緊急展開追回。

警方表示，慈善機構「奧克蘭城市使命」（Auckland City Mission）發現，一批糖果遭到這種高度成癮的非法麻醉品污染後，提出警訊。

「調查正在進行中，考慮到公眾面臨的風險，警方列為優先要務。」

紐西蘭藥物基金會（The New Zealand Drug Foundation）表示，這種用亮黃色紙包裝的白色糖果看似無害，但送驗後發現含有甲基安非他命。

基金會發言人海姆（Sarah Helm）表示，送驗的糖果含有約3公克甲基安非他命，是吸食者一般劑量的好幾百倍。

「吞下這麼多甲基安非他命極度危險，可能致死。」

海姆呼籲收到糖果的民眾不要食用。

「奧克蘭城市使命」表示，這批糖果是由一位民眾匿名捐贈，機構再搭配其他食品分箱送出。

他們認為，可能有多達400人收到食物箱中的有毒糖果，目前有8個家庭受到影響，但尚未有人因此送醫。

糖果 紐西蘭

延伸閱讀

地表最美國度！3路線深度探索紐西蘭 如何兼具觀光與永續？

第N次被消失！巴黎奧運世界地圖漏掉「這國」網友笑稱為島國討公道

遭鳳梨控盜刷信用卡 罔腰曬對話截圖揭內幕「養鼠咬布袋」

鳳梨指控遭舊愛盜刷信用卡 消費明細赫見汽車旅館開房

相關新聞

子彈歌謠：當饒舌歌詞成為法庭證據，犯罪與藝術之間的「鑽頭世界」

在當下的饒舌世界中最受矚目的事情，莫過於亞特蘭大饒舌歌手「惡棍」（Young Thug）的訴訟官司。整個開庭過程都有實況直播，相關即時報導與評論層出不窮，完全不亞於早先好萊塢怨偶強尼．戴普與安柏．赫德互控誹謗的法庭實境秀。

國之興亡必有會計：查帳讓政治領袖的財務責任無所遁形

二○○八年九月，就在我即將完成一本和法國國王路易十四（Louis XIV）大名鼎鼎的財政大臣——讓–巴普蒂斯特．柯爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert）有關的書時，發現了一件很了不起的東西：路易十四的黃金手抄本會計帳冊——柯爾貝爾命人製作了一些可讓太陽王隨身攜帶在外套口袋的小型黃金手抄本會計帳冊。從一六六一年起，路易十四每隔兩年都會收到一份記錄他的支出、收入及資產的新帳目。

南極洲罕見「冬季熱浪」 7月溫度史上同期第2熱

英國國家極地研究機構「英國南極勘測」表示，世上最冷的大陸、目前正逢冬季的南極洲，正經歷異常漫長的熱浪

地表最美國度！3路線深度探索紐西蘭 如何兼具觀光與永續？

說起地表最美國度，哪一個國家會浮上心頭？從壯麗冰河到荒蕪火山，從險峻峽谷到繁盛雨林，有如人間仙境的紐西蘭，是許多人心中的首選...

颱風安比將逼近日本關東 新幹線可能預防性停駛

日本JR東海公司今天表示，為因應今年第7號颱風安比可能帶來的強風與大雨，往來東京和大阪的東海道新幹線，可能會在8月16日...

奪命熱可可！知名連鎖咖啡店消費 13歲少女「喝一口竟丟命」母目睹心碎

常見的飲料竟成奪命元凶！英國一名13歲少女在看牙醫前，和母親一同到知名連鎖咖啡店「Costa Coffee」外帶熱可可，沒想到該名少女喝了一口後，出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。兩人雖然立刻趕往藥局並送醫，該名少女搶救後仍不治。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。