被拘留逾1個月後 日本永旺緬甸子公司員工返日

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中央社／ 東京14日綜合外電報導
圖為緬甸仰光Aeon Orange超市。美聯社 美聯社
圖為緬甸仰光Aeon Orange超市。美聯社 美聯社

日本零售商永旺在緬甸子公司的男性主管笠松洋日前遭控哄抬米價，被緬甸的法院判刑之後獲釋。他今天上午已經返回日本。日本政府外務省說明，他的健康狀況沒問題。

日本放送協會（NHK）報導，外務省表示，笠松洋昨天晚間搭乘飛機離開緬甸，今天上午7時左右抵達東京的羽田機場。

笠松洋目前53歲，是緬甸連鎖超市Aeon Orange商品本部長。Aeon Orange是由日本永旺集團（Aeon Co）與仰光「緬甸創造」（Creation Myanmar）公司合資經營的超市。

仰光警方6月30日以零售商店的米價比軍方設定的價格還高為由，拘留了笠松洋以及其他緬甸人。緬甸當局今年7月依照涉嫌違反以保護消費者為目的的「必需品及服務法」（Essential Supplies And ServicesLaw）罪嫌，起訴笠松洋。

而笠松洋8月12日被緬甸當地法院判處1年有期徒刑後，隨即獲釋。他從6月底被拘留到獲釋，期間被拘留1個月半。

共同社報導，緬甸軍政府統治下的法院8月12日宣判後，當天就把笠松洋交給日方。獲釋的詳細經過仍不清楚。

仰光 日本 緬甸

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