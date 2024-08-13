南亞雨季暴雨釀災 印度尼泊爾已數百死
今天公布的官方數據顯示，印度和尼泊爾自從6月以來遭到暴風雨襲擊，在雨季期間引發洪水與土石流而造成廣泛破壞，已經有數以百計民眾死亡。
法新社報導，印度光是這個月就有數十人罹難；鄰國尼泊爾則共計至少171人喪生。
氣象專家指出，就在印度遭遇歷來期間最長熱浪之後數個月，狂風暴雨廣泛引發洪水與土石流。
在印度北部的北方邦（Uttar Pradesh），自上週以來有至少17人命喪豪雨引發的洪水，就連通常炎熱的西部拉吉斯坦邦（Rajasthan）沙漠地區也淹水。當地媒體報導，自11日以來，有至少22人喪命。
官方統計顯示，北阿坎德邦（Uttarakhand）自6月以來已至少51人因洪水而死亡。而南部克勒拉邦（Kerala）上個月因土石流掩埋村莊與茶園，導致逾200人慘死。
至於鄰國尼泊爾，自6月中旬進入雨季以來已有171人喪命，當中包括109人死於土石流。根據災害管理當局指出，其他人死於洪水和雷擊。另有超過40人失蹤、逾200人受傷。
上月12日，尼泊爾中部齊萬縣（Chitwan）兩輛巴士衝出混疑土防撞護欄而墜入洶湧河水中，造成約50人死亡，搜救工作目前仍持續著。
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