颱風安比將逼近日本關東 新幹線可能預防性停駛
日本JR東海公司今天表示，為因應今年第7號颱風安比可能帶來的強風與大雨，往來東京和大阪的東海道新幹線，可能會在8月16日到17日實施全線或部分區間的預防性停駛。
根據日本氣象廳公布的颱風路徑潛勢預測圖，安比暴風圈可能會從8月16日起影響關東地方，接下來颱風中心將沿著千葉縣外海轉往東北方行進，預計17日東轉遠離日本。
日本經濟新聞報導，根據目前預測，安比可能會在8月15日後接近伊豆群島及東日本地方，恐將對盂蘭盆節收假陸空交通帶來影響。
JR東海表示，隨著接下來的颱風路徑及強度發展，東海道新幹線可能出現預防性停駛及長時間停駛等影響，呼籲民眾留意颱風最新資訊及列車運行狀況，預先評估是否變更行程等。
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