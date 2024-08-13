奪命熱可可！知名連鎖咖啡店消費 13歲少女「喝一口竟丟命」母目睹心碎

常見的飲料竟成奪命元凶！英國一名13歲少女在看牙醫前，和母親一同到知名連鎖咖啡店「Costa Coffee」外帶熱可可，沒想到該名少女喝了一口後，出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。兩人雖然立刻趕往藥局並送醫，該名少女搶救後仍不治。

據外媒《sky news》報導，英國一名13歲少女漢娜·雅各（Hannah Jacobs）和母親在去牙醫診所之前，在知名連鎖咖啡店「Costa Coffee」外帶兩杯熱可可。但雅各喝了一口後，便急衝進廁所並大喊「這不是豆奶」，隨後出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。

雅各的母親杜伊勒（Abimbola Duyile）急忙帶她去藥局，但雅各抵達後隨即昏厥，藥劑師為她注射腎上腺素（EpiPen）後送醫，但搶救後仍不治，雅各在當天下午1點離世。

據報導，雅各對乳製品、魚類及蛋過敏，杜伊勒（Abimbola Duyile）近日在東倫敦死因裁判庭表示，當天到咖啡店消費時，有提醒店員把牛奶換成豆奶，並清洗裝牛奶的器具，店員當時有同意。

杜伊勒承認點餐時可能有點像奧客，別人可能也覺得她是一位瘋狂的母親，但她必須讓店員清楚女兒的過敏「不是玩笑」，「我甚至把身體往前傾，讓店員聽清楚我的要求」杜伊勒說道。

報導指出，杜伊勒認為女兒如果仍在世，有機會成為一名優秀的律師，她也回憶起雅各在妹妹生日當天，還特別戴上手套為妹妹煎蛋，「我知道她只要下定決心，一定會實現目標。我非常愛我的孩子，我的心都碎了」。

該起事件發生在2022年2月8日，目前該案仍在審理中。