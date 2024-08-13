為何還是瘦不下來？ 專家曝「早晨1習慣」扯後腿：體重會增加

對上班族來說，每天能睡滿7到9個小時並非易事，為了能多睡一點，有些人會在手機鬧鐘響時按下「貪睡按鈕」。然而，國外一名女護理師便透過影片告訴眾人，早晨的這項習慣不僅對精神和身體造成壓力，也會導致體重增加，讓人難以維繫身材。

據外媒《每日郵報》報導，國外一名女護理師喬丹布魯斯（Jordan Bruss）時常跟大眾分享健康秘訣，而她近期在TikTok發布的影片引發迴響。布魯斯對習慣設定很多個鬧鐘的人們示警，「有個壞消息要告訴你們」。

布魯斯說明，有些人會設置好幾個鬧鐘，早上被鬧鐘吵醒後，會關掉鬧鐘繼續睡，等到下一次鬧鐘響起，又再次開啟這樣的循環。但這種醒了又睡，睡了又醒的狀況，會干擾人們的快速動眼期（REM），導致睡眠慣性，以及疲勞、情緒波動的增加。

此外，這樣的行為也將提高皮質醇，因為當鬧鐘一響，身體會處於「戰鬥或逃跑反應（Fight or Flight Response）」，而過量的皮質醇不僅會對精神和身體產生壓力，也會導致體重增加，讓人難以維繫身材。她最後也向貪睡的人喊話，「當鬧鐘響起時，就該起床了」。

至於該如何避免按下手機的「貪睡按鈕」，據外媒《哈芬登郵報》報導，專家建議可以把手機放在沒辦法馬上搆到的地方，或是被鬧鐘吵醒時就起床開燈或打開窗戶，也可以選擇在前一天晚上稍微拉開窗簾，讓早晨的光線照進來，因為光線有助於克服賴床，讓起床不再那麼困難。