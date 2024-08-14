地表最美國度！3路線深度探索紐西蘭 如何兼具觀光與永續？

說起地表最美國度，哪一個國家會浮上心頭？從壯麗冰河到荒蕪火山，從險峻峽谷到繁盛雨林，有如人間仙境的紐西蘭，是許多人心中的首選。

國際知名旅遊媒體Rough Guides讀者評選，紐西蘭再度拿下2024年「全球最美國度」的稱號。可見造訪此處的旅客，無不醉心於令人屏息的山水美景。

畢竟紐西蘭是上帝遺落在南半球的另一隻靴子，守護了數千萬年，才願意割愛，讓世人得以造訪。島上保留著珍稀而脆弱的生態系，被譽為「全球最後淨土」。

隨著注重生態與永續的旅遊風潮崛起，2019年7月，紐西蘭向每位旅客徵收35元紐幣、約新台幣700元的「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL），以提升旅遊品質，並保護紐西蘭的生態多樣性。

有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供

全球權威市場調查機構Future Market Insights估算，2022年，紐西蘭永續旅遊市場來到810萬美元，並在十年內將以16.3％的複合年增長率，持續強勁成長。其中，又以南島的永續旅遊更受矚目。

全紐西蘭共有13座國家公園，南島便坐擁10座。相比眾多都會區與人口聚集的北島，南島地廣人稀，逾40％土地為自然保留區，原始生態較少受到破壞，成為喜愛生態旅遊的旅客首選。

「紐西蘭的土會黏人！」深耕紐西蘭八年的Star Travel創辦人封志勳形容。Star Travel是主打精緻小團旅遊的台灣旅行社，封志勳整理出紐西蘭南島三大路線，起點皆從洋溢英倫風情的基督城出發，分別從東岸、中線、西岸，深度體驗這裡的自然之美。

上帝遺落在南半球的一隻靴子，三大路線深度體驗南島

若選擇風光明媚的東海岸路線，第一站來到奧瑪魯，可欣賞維多利亞時期建築，與「全世界最小的企鵝」藍企鵝互動。接續是有著罕見白石建築的但尼丁，以「地表最稀有的企鵝」黃眼企鵝聞名。

封志勳補充，鄰近但尼丁的奧塔哥半島不容錯過，車程約30分鐘，可一訪島上有著動人故事與神祕色彩的Natures Wonders莊園，「莊園主人買下整片山頭，只為了守護企鵝回家的路。」

Natures Wonders是自籌基金的保護園區，平時不對外開放，僅有參與其創立的但尼丁野生動物遊覽行程（Wildlife Tours Dunedin），才能一窺莊園奧祕。

紐西蘭的美，Star Travel創辦人封志勳以「紐西蘭的土會黏人」來形容。遠見記者吳季柔攝影

與東岸的海洋風光不同，西岸同時擁有熱帶雨林與極地氣候，是紐西蘭自然景觀保留最完整的區域。旅客可從基督城搭乘高山景觀火車「阿爾卑斯山號」，抵達西岸後一路直奔「日落小鎮」霍基蒂卡，在寧靜小鎮的沙灘上，於橘紅夕陽染紅天際的日落時分，欣賞漂流木藝術。

驅車再往南，沿著紐西蘭最美的六號公路，約兩小時車程，映入眼簾的，是弗朗茲約瑟夫、福克斯這兩座著名的低海拔冰川，它們也是全球唯二流向熱帶雨林的冰川。雙腳踏上千年的冰雪結晶，漫步於冰川與雨林之間，或是搭乘直升機，俯瞰雪白世界的壯麗無垠、雨林的鬱鬱蒼翠，眼前美景將留念一生。

走訪精華中線，在地人引路紐式Lifestyle

至於中線行程，封志勳指出，這條路線貫穿南島旅遊最精華景點，「如果旅遊天數只有8～10天，我會最推薦中線。」

從基督城出發，前往「觀星小鎮」蒂卡波湖，這裡屬於星空保護區，每到夜晚，當地住家會調暗燈光，在這接近零光害的小鎮，一抬頭，便遇見滿天銀河星斗。

下一站，是深受台灣旅客喜愛的庫克山，白天走訪冰川，夜晚入住擁有百年歷史的隱士飯店（Hermitage Hotel），與美景共眠。接著抵達「世界探險小鎮」皇后鎮，滑雪、高空彈跳、激流快艇等極限運動一應俱全。

從皇后鎮驅車約一小時，來到坐擁高山美景、紅酒美食的瓦納卡，這裡有世界知名的雲霧之灣酒莊（The Cloudy Bay）、「最美酒莊」瑞朋酒莊（Rippon Winery），可在湖泊美景相伴下，品飲一流的新世界紅白酒。

名勝奇景固然不可錯過，但與異國在地日常的碰撞，或許將成為旅途中意象不到的美好收穫。「透過真實的當地體驗，從中感受紐西蘭人的lifestyle。」這是封志勳渴望傳達的理念。

有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供

在Star Travel「在地引路人」團隊帶領下，不只是景區介紹，一路上彷彿聽著紐式生活小知識的Podcast，探訪當地居民的寶藏愛店。像是濕地翻修而成的鮭魚餐廳Hook Wanaka，或是品嘗湖邊現釣、窯火慢烤的鮮美國王鮭魚；開箱紐西蘭三大連鎖超市之一「新世界超市」（New World），參觀其與主打純淨、天然的紐西蘭品牌Ecostore合作，設立的無包裝補給站（refill station），不忘推起購物車，拎著滿手的紐國特產、鮮果與伴手禮回到飯店。

深度體驗紐式生活外，Star Travel也與瓦納卡當地非營利組織Te Kakano，以及獲紐西蘭官方永續旅遊標章Qualmark金獎認證、野生動物導覽團Ridgeline Wanaka合作，精心安排小眾與永續的在地行程。

種樹、野生動物導覽，永續旅遊回饋土地

例如，Ridgeline Wanaka的瓦納卡自然保留區遊覽（Wanaka Conservation Safari），就令眾人驚呼連連。其中，鄰近阿斯帕林山國家公園、占地三萬公頃的高山農場「West Wanaka Station」，一路上都置身於絕美壯闊的山景之中，與放養的牛隻、羊群與鹿群遙遙相望。

這並非與動物近距離互動的觀光農場，而是瓦納卡當地實際營運中的牧場（working farm），旅客只能盡可能拉近鏡頭、放大畫面，讓可愛的牛羊身影占滿手機記憶體。

顛簸的箱型車在其中一座山頭停下，眼前是連綿山嵐環繞的廣闊湖景，漫步山坡上，冷冽的風拂過雙頰，彷彿來到冬日仙境。Ridgeline Wanaka資深嚮導Paul解說，為維護當地脆弱的生態系，他們在這片山頭設置約32個誘捕裝置，捕捉原生鳥類的天敵。

紐西蘭對永續的重視，展現在野生動物的遊覽，其覽導行程的部分費用，將用於植樹計畫，回饋大自然。遠見記者吳季柔攝影

透過野生動物導覽，讓遊客對紐西蘭的自然美景、生態保育，有更深度的認識，甚至還能進一步回饋土地。

「參加野生動物遊覽行程的部分費用，將用於植樹計畫，回饋大自然。」Paul補充。Ridgeline Wanaka也與紐西蘭原生植被復育團體Te Kakano合作，支持他們的復育計畫，熱愛生態的他，便兼任志工。

「Te Kakano」一詞在毛利語中，意味著「種子」，該組織致力於培育幼苗、種樹體驗，也廣邀學校、企業與當地社團參與，更歡迎旅客聯絡、預定體驗行程。

單輪水泥手推車上裝著一株株小樹，掘土挖洞、置入植栽、填土，用紙板覆蓋其餘雜草以阻斷陽光，最後鋪上草葉土屑便大功告成。當前鋪有淺木頭色棧板的美麗園區，原是一片雜草蔓生的沼澤，經過志工多年的努力，親手栽種一草一木，才成為如今草木繁盛、綠樹成蔭的樣貌。臨走前，別忘了留下自己的名字，期許幼株順利長成挺拔大樹，未來又多了一個理由，再度回訪這片南半球淨土。

徜徉於紐西蘭多嬌的山水，處處可見兼顧永續與觀光的用心。自稱Kiwi的紐西蘭人，不僅對國鳥奇異鳥深感自豪，更將守護這片土地、守護原生動植物視為己任，讓永續發展不僅是一句口號，而是融入生活的日常實踐。

（本文出自2024.08.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）