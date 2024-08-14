快訊

中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

富商尪被判刑14年未探視 安以軒被認為「大動作切割」友人曝真實原因

爆黑料遭木可喊告 葉智光、立鼎今早搶先一步告誹謗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地表最美國度！3路線深度探索紐西蘭 如何兼具觀光與永續？

遠見／ 文‧吳季柔
如詩如畫的瓦納卡湖為紐西蘭南島中線的知名景點。紐西蘭航空提供
如詩如畫的瓦納卡湖為紐西蘭南島中線的知名景點。紐西蘭航空提供

說起地表最美國度，哪一個國家會浮上心頭？從壯麗冰河到荒蕪火山，從險峻峽谷到繁盛雨林，有如人間仙境的紐西蘭，是許多人心中的首選。

國際知名旅遊媒體Rough Guides讀者評選，紐西蘭再度拿下2024年「全球最美國度」的稱號。可見造訪此處的旅客，無不醉心於令人屏息的山水美景。

畢竟紐西蘭是上帝遺落在南半球的另一隻靴子，守護了數千萬年，才願意割愛，讓世人得以造訪。島上保留著珍稀而脆弱的生態系，被譽為「全球最後淨土」。

隨著注重生態與永續的旅遊風潮崛起，2019年7月，紐西蘭向每位旅客徵收35元紐幣、約新台幣700元的「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL），以提升旅遊品質，並保護紐西蘭的生態多樣性。

有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供
有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供

全球權威市場調查機構Future Market Insights估算，2022年，紐西蘭永續旅遊市場來到810萬美元，並在十年內將以16.3％的複合年增長率，持續強勁成長。其中，又以南島的永續旅遊更受矚目。

全紐西蘭共有13座國家公園，南島便坐擁10座。相比眾多都會區與人口聚集的北島，南島地廣人稀，逾40％土地為自然保留區，原始生態較少受到破壞，成為喜愛生態旅遊的旅客首選。

「紐西蘭的土會黏人！」深耕紐西蘭八年的Star Travel創辦人封志勳形容。Star Travel是主打精緻小團旅遊的台灣旅行社，封志勳整理出紐西蘭南島三大路線，起點皆從洋溢英倫風情的基督城出發，分別從東岸、中線、西岸，深度體驗這裡的自然之美。

上帝遺落在南半球的一隻靴子，三大路線深度體驗南島

若選擇風光明媚的東海岸路線，第一站來到奧瑪魯，可欣賞維多利亞時期建築，與「全世界最小的企鵝」藍企鵝互動。接續是有著罕見白石建築的但尼丁，以「地表最稀有的企鵝」黃眼企鵝聞名。

封志勳補充，鄰近但尼丁的奧塔哥半島不容錯過，車程約30分鐘，可一訪島上有著動人故事與神祕色彩的Natures Wonders莊園，「莊園主人買下整片山頭，只為了守護企鵝回家的路。」

Natures Wonders是自籌基金的保護園區，平時不對外開放，僅有參與其創立的但尼丁野生動物遊覽行程（Wildlife Tours Dunedin），才能一窺莊園奧祕。

紐西蘭的美，Star Travel創辦人封志勳以「紐西蘭的土會黏人」來形容。遠見記者吳季柔攝影
紐西蘭的美，Star Travel創辦人封志勳以「紐西蘭的土會黏人」來形容。遠見記者吳季柔攝影

與東岸的海洋風光不同，西岸同時擁有熱帶雨林與極地氣候，是紐西蘭自然景觀保留最完整的區域。旅客可從基督城搭乘高山景觀火車「阿爾卑斯山號」，抵達西岸後一路直奔「日落小鎮」霍基蒂卡，在寧靜小鎮的沙灘上，於橘紅夕陽染紅天際的日落時分，欣賞漂流木藝術。

驅車再往南，沿著紐西蘭最美的六號公路，約兩小時車程，映入眼簾的，是弗朗茲約瑟夫、福克斯這兩座著名的低海拔冰川，它們也是全球唯二流向熱帶雨林的冰川。雙腳踏上千年的冰雪結晶，漫步於冰川與雨林之間，或是搭乘直升機，俯瞰雪白世界的壯麗無垠、雨林的鬱鬱蒼翠，眼前美景將留念一生。

走訪精華中線，在地人引路紐式Lifestyle

至於中線行程，封志勳指出，這條路線貫穿南島旅遊最精華景點，「如果旅遊天數只有8～10天，我會最推薦中線。」

從基督城出發，前往「觀星小鎮」蒂卡波湖，這裡屬於星空保護區，每到夜晚，當地住家會調暗燈光，在這接近零光害的小鎮，一抬頭，便遇見滿天銀河星斗。

下一站，是深受台灣旅客喜愛的庫克山，白天走訪冰川，夜晚入住擁有百年歷史的隱士飯店（Hermitage Hotel），與美景共眠。接著抵達「世界探險小鎮」皇后鎮，滑雪、高空彈跳、激流快艇等極限運動一應俱全。

從皇后鎮驅車約一小時，來到坐擁高山美景、紅酒美食的瓦納卡，這裡有世界知名的雲霧之灣酒莊（The Cloudy Bay）、「最美酒莊」瑞朋酒莊（Rippon Winery），可在湖泊美景相伴下，品飲一流的新世界紅白酒。

名勝奇景固然不可錯過，但與異國在地日常的碰撞，或許將成為旅途中意象不到的美好收穫。「透過真實的當地體驗，從中感受紐西蘭人的lifestyle。」這是封志勳渴望傳達的理念。

有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供
有「世界上最孤獨的樹」之稱的That Wanaka Tree，獨自佇立在冬日的瓦納卡湖，堪稱紐西蘭夢幻絕景。紐西蘭航空提供

在Star Travel「在地引路人」團隊帶領下，不只是景區介紹，一路上彷彿聽著紐式生活小知識的Podcast，探訪當地居民的寶藏愛店。像是濕地翻修而成的鮭魚餐廳Hook Wanaka，或是品嘗湖邊現釣、窯火慢烤的鮮美國王鮭魚；開箱紐西蘭三大連鎖超市之一「新世界超市」（New World），參觀其與主打純淨、天然的紐西蘭品牌Ecostore合作，設立的無包裝補給站（refill station），不忘推起購物車，拎著滿手的紐國特產、鮮果與伴手禮回到飯店。

深度體驗紐式生活外，Star Travel也與瓦納卡當地非營利組織Te Kakano，以及獲紐西蘭官方永續旅遊標章Qualmark金獎認證、野生動物導覽團Ridgeline Wanaka合作，精心安排小眾與永續的在地行程。

種樹、野生動物導覽，永續旅遊回饋土地

例如，Ridgeline Wanaka的瓦納卡自然保留區遊覽（Wanaka Conservation Safari），就令眾人驚呼連連。其中，鄰近阿斯帕林山國家公園、占地三萬公頃的高山農場「West Wanaka Station」，一路上都置身於絕美壯闊的山景之中，與放養的牛隻、羊群與鹿群遙遙相望。

這並非與動物近距離互動的觀光農場，而是瓦納卡當地實際營運中的牧場（working farm），旅客只能盡可能拉近鏡頭、放大畫面，讓可愛的牛羊身影占滿手機記憶體。

顛簸的箱型車在其中一座山頭停下，眼前是連綿山嵐環繞的廣闊湖景，漫步山坡上，冷冽的風拂過雙頰，彷彿來到冬日仙境。Ridgeline Wanaka資深嚮導Paul解說，為維護當地脆弱的生態系，他們在這片山頭設置約32個誘捕裝置，捕捉原生鳥類的天敵。

紐西蘭對永續的重視，展現在野生動物的遊覽，其覽導行程的部分費用，將用於植樹計畫，回饋大自然。遠見記者吳季柔攝影
紐西蘭對永續的重視，展現在野生動物的遊覽，其覽導行程的部分費用，將用於植樹計畫，回饋大自然。遠見記者吳季柔攝影

透過野生動物導覽，讓遊客對紐西蘭的自然美景、生態保育，有更深度的認識，甚至還能進一步回饋土地。

「參加野生動物遊覽行程的部分費用，將用於植樹計畫，回饋大自然。」Paul補充。Ridgeline Wanaka也與紐西蘭原生植被復育團體Te Kakano合作，支持他們的復育計畫，熱愛生態的他，便兼任志工。

「Te Kakano」一詞在毛利語中，意味著「種子」，該組織致力於培育幼苗、種樹體驗，也廣邀學校、企業與當地社團參與，更歡迎旅客聯絡、預定體驗行程。

單輪水泥手推車上裝著一株株小樹，掘土挖洞、置入植栽、填土，用紙板覆蓋其餘雜草以阻斷陽光，最後鋪上草葉土屑便大功告成。當前鋪有淺木頭色棧板的美麗園區，原是一片雜草蔓生的沼澤，經過志工多年的努力，親手栽種一草一木，才成為如今草木繁盛、綠樹成蔭的樣貌。臨走前，別忘了留下自己的名字，期許幼株順利長成挺拔大樹，未來又多了一個理由，再度回訪這片南半球淨土。

徜徉於紐西蘭多嬌的山水，處處可見兼顧永續與觀光的用心。自稱Kiwi的紐西蘭人，不僅對國鳥奇異鳥深感自豪，更將守護這片土地、守護原生動植物視為己任，讓永續發展不僅是一句口號，而是融入生活的日常實踐。

延伸閱讀

（本文出自2024.08.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

冰川 出國旅遊 國家公園 永續 紐西蘭 行程

延伸閱讀

一輩子可能只能買一間房子 苗栗縣防天坑強度「升級」

第N次被消失！巴黎奧運世界地圖漏掉「這國」網友笑稱為島國討公道

紐西蘭海灘驚見全裸女屍 民眾急報警揭開真相

紐西蘭海灘驚現全球最罕見鯨魚 人類未見過活體

相關新聞

地表最美國度！3路線深度探索紐西蘭 如何兼具觀光與永續？

說起地表最美國度，哪一個國家會浮上心頭？從壯麗冰河到荒蕪火山，從險峻峽谷到繁盛雨林，有如人間仙境的紐西蘭，是許多人心中的首選...

颱風安比將逼近日本關東 新幹線可能預防性停駛

日本JR東海公司今天表示，為因應今年第7號颱風安比可能帶來的強風與大雨，往來東京和大阪的東海道新幹線，可能會在8月16日...

奪命熱可可！知名連鎖咖啡店消費 13歲少女「喝一口竟丟命」母目睹心碎

常見的飲料竟成奪命元凶！英國一名13歲少女在看牙醫前，和母親一同到知名連鎖咖啡店「Costa Coffee」外帶熱可可，沒想到該名少女喝了一口後，出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。兩人雖然立刻趕往藥局並送醫，該名少女搶救後仍不治。...

為何還是瘦不下來？ 專家曝「早晨1習慣」扯後腿：體重會增加

對上班族來說，每天能睡滿7到9個小時並非易事，為了能多睡一點，有些人會在手機鬧鐘響時按下「貪睡按鈕」。然而，國外一名女護理師便透過影片告訴眾人，早晨的這項習慣不僅對精神和身體造成壓力，也會導致體重增加，讓人難以維繫身材。...

日本北海道現極光 罕見同場加映英仙座流星雨

位於日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。當地天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測...

國之興亡必有會計：《大查帳》讓政治領袖的財務責任無所遁形

二○○八年九月，就在我即將完成一本和法國國王路易十四（Louis XIV）大名鼎鼎的財政大臣——讓–巴普蒂斯特．柯爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert）有關的書時，發現了一件很了不起的東西：路易十四的黃金手抄本會計帳冊——柯爾貝爾命人製作了一些可讓太陽王隨身攜帶在外套口袋的小型黃金手抄本會計帳冊。從一六六一年起，路易十四每隔兩年都會收到一份記錄他的支出、收入及資產的新帳目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。