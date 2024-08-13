快訊

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

獨家內幕／數百萬心血全沒了！羅時豐決裂侄子關鍵點曝光

日本北海道現極光 罕見同場加映英仙座流星雨

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。 圖／取自名寄市天文台粉專
日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。 圖／取自名寄市天文台粉專

位於日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。當地天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測到極光與流星雨。

極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光，被稱為「低緯度極光」。

日本札幌電視台（STV）報導，名寄市從昨晚8時過後開始被觀測到出現低緯度極光，整個夜空被極光染成鮮紅色，甚至還「同場加映」達到極大期的英仙座流星雨。

名寄市立天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測到極光跟英仙座流星雨。

這次觀測到低緯度極光的地區，包括北海道北部及鄂霍次克等地區。

日本 極光 流星雨

延伸閱讀

2024秋冬激推的「3組北歐極光旅行團」！帶你前往玻璃極光屋，還能搭乘可愛的哈士奇雪橇體驗

桃園首場流星雨夜專家網紅造勢 明後天高峰加開2場觀星

英仙座流星雨極大期時間曝光 最高每小時流星量近100顆

英仙座流星雨來了！南瀛天文館11日夜舉辦免費觀測導覽

相關新聞

國之興亡必有會計：《大查帳》讓政治領袖的財務責任無所遁形

二○○八年九月，就在我即將完成一本和法國國王路易十四（Louis XIV）大名鼎鼎的財政大臣——讓–巴普蒂斯特．柯爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert）有關的書時，發現了一件很了不起的東西：路易十四的黃金手抄本會計帳冊——柯爾貝爾命人製作了一些可讓太陽王隨身攜帶在外套口袋的小型黃金手抄本會計帳冊。從一六六一年起，路易十四每隔兩年都會收到一份記錄他的支出、收入及資產的新帳目。

影／不滿被炒魷魚！男開飛機撞工廠報復前東家 自殺式墜機畫面曝

太陽報報導，阿根廷日前傳出被離職員工自殺式報復前東家事件，該男子疑似不滿被炒魷魚，選擇開飛機衝撞公司工廠，打算引燃內部大...

日本BL、K-pop花美男，如何重構當代新男性形象？

2024巴黎奧運中，台灣羽球男子雙人組李洋與王齊麟再次得到金牌，令全國觀眾情緒沸騰，相信也成為台灣運動史上令人驚嘆的一頁。有趣的是，在他們功成名就的東京奧運時，馬上就有網友將其封為「麟洋CP」，而這對男子運動員的態度也十分大方，不吝表現出對彼此的深切情誼與一次次征戰累積出的羈絆，今年踏上頒獎台前彼此握起的雙手，瞬間也令大家「腐魂爆發」。

日本研擬改成出境前退稅 將入2025年度稅制改革大綱

日本考慮對海外遊客（訪日客）修改免除消費稅制度，政府與執政黨計劃在「2025年度稅制改革大綱」當中列入包括推出時間表等詳...

日本北海道現極光 罕見同場加映英仙座流星雨

位於日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。當地天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測...

1天703移民搭船偷渡 英相上任單日最多

根據英國內政部公布的最新數據，11日約有703人乘坐小船抵達英國海岸。這是自英國首相施凱爾(Keir Starmer)上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。