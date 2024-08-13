日本北海道現極光 罕見同場加映英仙座流星雨

位於日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。當地天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測到極光與流星雨。

極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光，被稱為「低緯度極光」。

日本札幌電視台（STV）報導，名寄市從昨晚8時過後開始被觀測到出現低緯度極光，整個夜空被極光染成鮮紅色，甚至還「同場加映」達到極大期的英仙座流星雨。

名寄市立天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測到極光跟英仙座流星雨。

這次觀測到低緯度極光的地區，包括北海道北部及鄂霍次克等地區。