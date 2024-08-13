快訊

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

獨家內幕／數百萬心血全沒了！羅時豐決裂侄子關鍵點曝光

日本熟年離婚占比攀升至23.5% 創統計史新高

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省2022年人口動態統計顯示，2022年離婚夫婦中，有高達23.5%屬共同生活超過20年的「熟年離婚」（中高年離婚），占比創1947年開始統計以來新高紀錄。

日本朝日新聞報導，從整體來看，儘管日本夫婦離婚件數有逐漸減少趨勢，但其中屬熟年離婚的件數卻居高不下。專家推測，隨著高齡化造成夫婦共享晚年生活的時間拉長，有愈來愈多人希望能重新規劃人生。

厚生勞動省所做2022年人口動態統計顯示，2022年離婚夫婦為17萬9099對（包括共同生活時間不詳的1萬2894對），呈現減少傾向，較2002年高峰時的28萬9836對減少約4成。

但另一方面，共有3萬8991對夫婦選擇在共同生活超過20年後離婚。日本逾20年來的熟年離婚對數都在4萬對左右，持續居高不下。

2022年離婚夫婦對數扣除共同生活時間不詳的對數後，熟年離婚夫婦占比約23.5%，較2021年增加0.8個百分點。

從共同生活時間長短來看，20年以上到未滿25年為1萬6404對；25年到30年為1萬829對；30年到35年為5192對；35年以上為6566對。

雖然離婚對數最多的是共同生活時間未滿5年的5萬2606對，占整體逾3成，但其對數和占比都逐年減少，這種情況可能跟日本人口減少等造成結婚對數本身減少有關。

談到熟年離婚占比居高不下的背後原因，專家認為可能是受到長壽社會的影響。

非營利組織日本家族問題諮商聯盟理事長、同時也是離婚諮詢顧問的岡野敦子（音譯）說，日本男性在1950年左右時的平均壽命僅約58歲，男性退休後餘命並不長，但現今男性平均壽命已來到約81歲，退休後餘命大幅延長。

岡野說，當小孩長大離家生活後，夫妻會在丈夫退休後長時間共同生活，明顯有案例是因為彼此性格不一致等無法忍受再繼續相處，為走上新的人生道路想要「重設」夫婦關係。

另一個可能導致熟年離婚的原因，跟家庭經濟環境變化有關。至今已處理逾2000件離婚訴訟或夫妻糾紛的律師堀井亞生說，雖然過去很多案例都是因為丈夫退休導致離婚，但近來在丈夫退休前就進行離婚諮詢的案例也在增加。

因為丈夫到一定年齡後在職場上被調離主管職的「要職退休」等導致年薪大幅減少，造成夫妻關係出現裂痕，最終走向離婚的案例也在明顯增加。

丈夫 日本 離婚

延伸閱讀

日本跨黨派議員訪台 石破茂：防範烏克蘭變明日東亞

北部人哭哭！日本超人氣「串炸吃到飽」熄燈消息曝光 鐵粉哀號：至少雙北留1間吧

0050、006208指數ETF投資很難輸？但日本失落30年！網曝勝利前提

可能3颱共存擾日本？周四低壓帶逼近台灣 未來10天防劇烈降雨

相關新聞

國之興亡必有會計：《大查帳》讓政治領袖的財務責任無所遁形

二○○八年九月，就在我即將完成一本和法國國王路易十四（Louis XIV）大名鼎鼎的財政大臣——讓–巴普蒂斯特．柯爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert）有關的書時，發現了一件很了不起的東西：路易十四的黃金手抄本會計帳冊——柯爾貝爾命人製作了一些可讓太陽王隨身攜帶在外套口袋的小型黃金手抄本會計帳冊。從一六六一年起，路易十四每隔兩年都會收到一份記錄他的支出、收入及資產的新帳目。

影／不滿被炒魷魚！男開飛機撞工廠報復前東家 自殺式墜機畫面曝

太陽報報導，阿根廷日前傳出被離職員工自殺式報復前東家事件，該男子疑似不滿被炒魷魚，選擇開飛機衝撞公司工廠，打算引燃內部大...

日本BL、K-pop花美男，如何重構當代新男性形象？

2024巴黎奧運中，台灣羽球男子雙人組李洋與王齊麟再次得到金牌，令全國觀眾情緒沸騰，相信也成為台灣運動史上令人驚嘆的一頁。有趣的是，在他們功成名就的東京奧運時，馬上就有網友將其封為「麟洋CP」，而這對男子運動員的態度也十分大方，不吝表現出對彼此的深切情誼與一次次征戰累積出的羈絆，今年踏上頒獎台前彼此握起的雙手，瞬間也令大家「腐魂爆發」。

日本研擬改成出境前退稅 將入2025年度稅制改革大綱

日本考慮對海外遊客（訪日客）修改免除消費稅制度，政府與執政黨計劃在「2025年度稅制改革大綱」當中列入包括推出時間表等詳...

日本北海道現極光 罕見同場加映英仙座流星雨

位於日本北海道北部的名寄市，昨天晚間同時觀測到「低緯度極光」及英仙座流星雨。當地天文台表示，這可能是日本境內首度同時觀測...

1天703移民搭船偷渡 英相上任單日最多

根據英國內政部公布的最新數據，11日約有703人乘坐小船抵達英國海岸。這是自英國首相施凱爾(Keir Starmer)上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。