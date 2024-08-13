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馬能制定、調整未來策略？專家：可助人道訓練

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，馬擁有提前思考和計劃的認知能力，其藉由調整策略獲得獎勵。（Photo by Violeta Pencheva on Unsplash under C.C License）
一項研究指出，馬擁有提前思考和計劃的認知能力，其藉由調整策略獲得獎勵。（Photo by Violeta Pencheva on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】受到刺激才有行動的馬，在遊戲進行中，卻能因思考策略獲得獎勵！一項研究指出，馬擁有提前思考和計劃的認知能力，其藉由調整策略並遵守遊戲規則，減少因失誤而被處罰的機率。專家呼籲，該研究證實馬的認知能力提升，人道的訓練手段將可適用。

獎勵遊戲的反應

BBC》報導，諾丁漢特倫特大學研究團隊分析20匹馬對獎勵遊戲的反應，結果顯示，這些馬能夠自行調整遊戲進行方式，以最有效率的方式獲得更大獎勵。對此，研究團隊認為馬有提前思考和計劃的認知能力，甚至比科學家所預測的還要更精明。

遊戲中，研究人員以燈光作為信號，只要馬在燈光熄滅時觸碰卡片，牠們就會獲得零食。一開始，這些馬都是胡亂碰觸卡片，然而，當研究人員增加時間暫停的處罰之後，牠們發生錯誤的頻率有明顯下降，最終都能正確地碰觸卡片以獲得獎勵。

自行調整遊戲策略

首席研究員埃文斯表示，在過往對馬的研究中，牠們只能對當下刺激做出反應，卻無法進行複雜思考並計劃未來行動。然而，該研究卻證實牠們能夠意識到自身行為的後果，最終調整策略以獲得獎勵。

「時間暫停能夠讓馬重視遊戲規則。」埃文斯解釋，馬早已理解遊戲規則和進行方式，但牠們卻認為沒有必要特別重視，然而，當發生錯誤而出現時間限制之後，牠們意識到犯錯是要付出代價，於是開始願意遵守遊戲規則。

人道手段訓練馬

衛報》指出，藉由切換遊戲策略，將會增加馬的認知推理水平。研究人員強調，這種行為需要馬思考未來，並且非常具有目標導向，馬需要專注於牠們想要實現的目標，以及所需採取的步驟。

埃文斯呼籲，對於動物認知能力提升，人們可以改善牠們的生活福利，尤其不必使用嚴厲的方法進行訓練，藉由人道手段也能讓馬發揮得更好。

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