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旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

聯合新聞網／ 綜合報導
日本警視廳叮嚀民眾來日本玩的時候，到達景點時請先拍照，尤其有小孩子的家庭更要留意。圖為日本旅遊示意圖。 聯合報系資料照
日本警視廳叮嚀民眾來日本玩的時候，到達景點時請先拍照，尤其有小孩子的家庭更要留意。圖為日本旅遊示意圖。 聯合報系資料照

部落客「魚漿夫婦」時常翻譯日本相關的時事內容、推文，近日粉專指出，日本警視廳叮嚀民眾來日本玩的時候，到達景點時請先拍照，尤其有小孩子的家庭更要留意，引起網友熱烈討論。

「魚漿夫婦」分享日本警視廳的推文，官方指出，每次和家人一起出遊時，最好先拍下孩子當天的照片，這樣如果孩子不小心走失了，就可以馬上回憶起他們當天的穿著，如果孩子們是兄弟姊妹，又穿著相似的衣服，那樣又更好辨認了。

「魚漿夫婦」也提醒台灣的大家，這種做法不僅限於有孩子的家庭，下次到日本玩的時候，到達景點請先拍照，因為不確定有沒有需要緊急避難的時刻。貼文自11日曝光至今，已吸引超過8400讚、近500則分享。

對此，網友紛紛表示，「真的很有必要，避免走失了，還想不出該怎麼跟警察或旅客中心說明特徵（緊急時，絞盡腦汁也想不起來穿著打扮…）」、「忘記在哪看到，有的媽媽跟小孩穿親子裝的理由之一也是這個 」、「行李箱、包包都拍起來最好」、「小孩子身上也要綁air tag了」。

另外，也有網友分享，「一定要記得鞋子的樣子，如果是綁架，歹徒可能會給小孩換衣服，但是合腳的鞋子不好找」、「同樣馬上拍起來幫助記憶的還有：停車地點的柱子、停車位編號、旅館房間號碼，一到房間門口就拍」、「聽說有買家居保險，火災或地震險的人，每隔一段時間應該拍一下家裡面的影片，如果有需要理賠可以有證明」。

日本 景點 行李箱 親子

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