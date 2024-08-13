影／太陽風暴再襲地球 緯度較低地區可望出現北極光

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，密集的太陽風暴今天侵襲地球，可能導致夜空中的北極光出現在比以往更南方的地區。

法新社報導，NOAA轄下一座專門研究中心表示，已在格林威治標準時間12日15時起觀測到第4級地磁風暴。NOAA將地磁風暴分為5個等級，依程度由輕到重分為第1級至第5級，第4級屬於「嚴重」。

NOAA在聲明中表示，這些狀況可能持續數小時，但預料不會進一步增強；這場嚴重的地磁風暴可能使得最南在阿拉巴馬州和加州北部也可隱約看見極光。

新一波太陽風暴是由「日冕巨量噴發」（CMEs，或稱日冕物質拋射）引發，即粒子大量噴發離開太陽。當這些粒子抵達地球，會干擾地球磁場。

法國蔚藍海岸天文台（Cote d'Azur Observatory）天文物理學者拉加德克（Eric Lagadec）在社群平台X說：「現在有很多極光…如果在這裡持續到黃昏，我們或許能看到一些。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人杜米尼克（Matthew Dominick）昨天也在X分享從國際太空站（ISS）拍攝的美麗北極光畫面。

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd — Matthew Dominick (@dominickmatthew) 2024年8月12日

但太陽或地磁風暴也可引發對人類而言的負面效應，例如降低高頻通訊品質、擾亂衛星、電網超載等。

地球今年5月經歷了一波20年來最強的地磁風暴，導致極光出現在美國、歐洲、澳洲等地的夜空，緯度比往常低很多。由於太陽活動正臨近11年周期中的極大期，類似事件近期較為頻繁。