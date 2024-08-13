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美國觀測機構：2024年地球經歷有史以來最熱7月

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天的報告指出，上個月是有史以來最熱的7月，這已是連續第14個打破高溫紀錄的月分。圖為孩子們在西班牙馬德里的噴泉中消暑。圖／新華社
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天的報告指出，上個月是有史以來最熱的7月，這已是連續第14個打破高溫紀錄的月分。圖為孩子們在西班牙馬德里的噴泉中消暑。圖／新華社

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天的報告指出，上個月是有史以來最熱的7月，這已是連續第14個打破高溫紀錄的月分。

法新社報導，NOAA的每月報告也指出，2024年有77%的機會成為有史以來最熱的一年。

此一美國機構對於7月氣溫的計算結果，與歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）所監測的結果相矛盾，不過它們兩者使用的資料集並不相同，後者計算上個月的平均氣溫略低於2023年7月。

然而兩間機構都同意，過去一年以來氣溫逐月創下新高，這種破紀錄的高溫趨勢令人擔憂。

NOAA的歷史數據可以追溯至175年前，根據它的數據，2024年肯定會是有史以來最熱的5年之一。

此一美國機構表示，全球7月氣溫比20世紀平均氣溫的攝氏15.8度，高出了1.21度。

MOAA表示，2024年7月地中海和波斯灣國家遭遇一連串熱浪。非洲、歐洲和亞洲的7月是有史以來最熱的，而北美排在歷年第2。

根據NOAA數據，7月的海洋溫度是歷史第2高，此數據與「哥白尼氣候變化服務」的監測結果相同。

「哥白尼氣候變化服務」的科學家上週指出，儘管有著導致全球氣溫飆升的聖嬰現象（El Nino）轉變為有降溫作用的反聖嬰現象（La Nina），「許多地區海洋上空的氣溫仍然異常地高」。

去年也是有紀錄以來最熱的一年。

「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（SamanthaBurgess) 表示：「氣候變遷的破壞性影響早在2023年之前就已開始，此影響將會持續到全球溫室氣體排放達到淨零。」

氣候變遷 氣溫 美國 高溫

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