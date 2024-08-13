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波音747貨機緊急降落日本成田機場 跑道一度關閉約7小時

中央社／ 東京13日綜合外電報導
美國貨運航空公司亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747貨機昨天深夜從日本成田機場起飛後，因為油壓系統故障，今天凌晨折返並緊急降落在成田機場，導致跑道一度關閉。資料照，非當事飛機。路透 / Alamy
美國貨運航空公司亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747貨機昨天深夜從日本成田機場起飛後，因為油壓系統故障，今天凌晨折返並緊急降落在成田機場，導致跑道一度關閉。資料照，非當事飛機。路透 / Alamy

美國貨運航空公司亞特拉斯航空（Atlas Air）一架波音747貨機昨天深夜從日本成田機場起飛後，因為油壓系統故障，今天凌晨折返並緊急降落在成田機場，導致跑道一度關閉。

日本放送協會（NHK）報導，國土交通省成田機場事務所表示，一架亞特拉斯航空的波音747貨機原定飛往美國洛杉磯，不過因為油壓系統在飛行途中故障，因此折返，並於今天凌晨1時10分過後緊急降落成田機場。

機上7名機組人員均未受傷，不過這架貨機降落後，被發現輪胎破裂、鋼圈受損。

受到這架貨機停留在跑道的影響，成田機場其中1條A跑道暫時關閉約7小時。相關人員移走這架貨機並檢查完跑道後，A跑道今天上午8時過後已重新開放。

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