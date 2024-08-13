敘利亞地震未釀災 但勾起去年7.8強震痛苦回憶

中央社／ 貝魯特／大馬士革12日綜合外電報導
圖為2023年2月6日，一起規模7.8的強震襲擊敘利亞和土耳其，在兩國造成近6萬人喪生。美聯社
圖為2023年2月6日，一起規模7.8的強震襲擊敘利亞和土耳其，在兩國造成近6萬人喪生。美聯社

敘利亞中部今晚發生規模5.5地震，連鄰國黎巴嫩也有感。這起地震雖未造成重大災損，仍嚇壞了居民，勾起去年敘北與土耳其致命強震的回憶。

法新社駐貝魯特（Beirut）和大馬士革（Damascus）的記者也都感受到天搖地動。

敘利亞新聞社（SANA）報導，根據敘利亞國家地震中心（National Earthquake Centre）說法，這起芮氏規模5.5的地震發生在晚間11時56分，震央在哈瑪市（Hama）以東28公里。

美國地質調查所（USGS）則表示，敘利亞這起地震的規模為5.0，震源深度10公里。

敘利亞新聞社指出，震後尚未傳出死亡通報。而由反對派掌控的敘國西北部，稱為「白盔」（WhiteHelmets）的地方民防組織同樣表示沒有災損。

另一方面，黎巴嫩國家通訊社（National NewsAgency）指出，貝魯特以及其他地區有部分居民於晚間11時56分感受到輕微搖晃。

2023年2月6日，一起規模7.8的強震襲擊敘利亞和土耳其，在兩國造成近6萬人喪生。

法新社外派記者通報說，土耳其控制的敘國北部地區，今天有許多居民倉皇逃至室外，至今尚未走出去年致命強震在敘北多處震垮建築的陰影。

僅提供名字的大馬士革35歲會計師魯芭（Roba）表示，震後他們連忙跑出室外，「我害怕去年舊事重演」，再度看到整棟建築物壓垮熟睡中的人們。

她說：「我們沒有勇氣回到我們住的11樓。」

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