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恐怖！15歲少女屋頂自拍觸電亡 「懸掛電纜」數秒後身首分離墮地

香港01／ 夏洛特／報導
其中1名女生拿出手機自拍，而阿托拉漸漸移動到屋頂邊緣。 （「Videoteca_gt」Twitter影片截圖）
其中1名女生拿出手機自拍，而阿托拉漸漸移動到屋頂邊緣。 （「Videoteca_gt」Twitter影片截圖）

瓜地馬拉近日發生一宗可怕的高壓電纜奪命意外！1名15歲少女與3名友人在2層樓高的民房屋頂自娛自樂，拍攝舞蹈片段。其間，少女意外觸碰到屋頂旁的高壓電纜，數秒後被電擊至身首分離，從建築物上方飛墮下來，當場殞命。

綜合外媒報導，事發於上周四（8月1日），瓜地馬拉（Guatemala）韋拉帕斯省（Alta Verapaz）拉廷塔（La Tinta）有4名年輕人，在1棟2層樓高的民房屋頂上拍攝舞蹈影片，其間發生致命意外。15歲少女阿托拉（Débora Rebeca Xi Artola）未有留意到建築物上方的高壓電纜，意外碰到後當場觸電而亡。

從社交平台X上流傳影片可見，身穿橙紅色上衣的阿托拉與3名分別穿白色上衣及黑色上衣的友人在屋頂排練舞蹈，4人均非常投入。其中1名女生拿出手機自拍，而阿托拉沒有拿手機，只是在舞動身體。隨著他們的舞步走位，阿托拉漸漸移動到屋頂邊緣，這時她距離屋頂外懸掛的高壓電纜已相當接近。不過，阿托拉由於太專注於舞蹈動作，加上背對電線，完全沒有留意到危機逼近。

隨著下一個舞蹈動作，阿托拉舉起手臂，意外接觸到上方高壓電纜，隨即被嚴重電擊及失去平衡，她身體往樓外倒下同時，被電纜所纏而半吊空中，觸電身亡。她頸項後方掛在電纜上，腿部以上都懸吊在樓外，雙腿則仍支撐屋頂邊緣。大批民眾聞聲即時從其他街區奔赴現場，但面對這宗悲劇卻束手無策，只能在樓下觀望。

從網上流傳影片可見，劇烈電流促使阿托拉整個人冒出大量煙霧，幾秒鐘後，隨著巨響及民眾尖叫聲，阿托拉頸部與電纜接觸處被電流「切斷」，瞬間身首分離。她身軀直接摔倒樓下，而頭顱則彈飛到數步之外。

有圍觀民眾看到意外發生後，匆匆用膠袋暫時遮蓋阿托拉頭部，也有人伸手阻止年幼孩童靠近，場面甚是混亂。由於圍觀人數眾多，不少人都用手機拍攝到事發一刻，故網上出現多段不同角度影片，引起極大迴響。

意外發生後數天，阿托拉親人為其舉辦葬禮。阿托拉母親事後在社交平台發文悼念女兒，並上傳1張阿托拉於3月舉辦生日會慶祝15歲生日時拍的照片，表示「我永遠愛你，我的公主」。不少網友留言哀悼，也有網友認為事發房屋的屋頂缺乏安全措施如圍欄及警告等。

目前當局仍在調查事件，正確認該民房安全是否符合標準，以避免悲劇再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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