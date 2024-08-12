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特殊檢疫犬進駐仁川機場 避免床蝨隨旅客入境韓國

中央社／ 仁川12日綜合外電報導

隨著巴黎奧運盛大落幕，大批遊客、運動員與官員紛紛返國。為降低旅客攜帶床蝨入境的風險，一隻床蝨檢疫犬已進駐韓國首爾仁川國際機場（Incheon International Airport）。

路透社報導，這項對抗「蟲蟲危機」的行動由2歲米格魯犬賽科（Ceco）領軍。根據蟲害防治公司Cesco，賽科是韓國首隻、也是唯一經過訓練，能嗅出床蝨釋放的費洛蒙氣味的工作犬。

Cesco公司主管金敏秀（Kim Min-su，音譯）表示，賽科可以在2分鐘內檢查完1間標準大小的飯店房間。

這家害蟲防治公司已與韓國交通與安全部門、疾病管理廳、航空公司和仁川機場展開合作，以在旅客抵達時進行檢查。

巴黎當局去年籌備奧運期間也曾忙於應對床蝨掀起的恐慌。他們擔心這種昆蟲可能毀掉這場盛會，並展開根除床蝨的行動。

韓國政府透過新聞稿表示：「由於2024夏季奧林匹克運動會期間，全球人士齊聚法國巴黎，因此床蝨可能在賽事結束後被帶入國內。」

「因此，我們正採取先發制人的應對措施，阻止它們經由仁川國際機場這個主要門戶進入韓國。」

巴黎奧運 床蝨

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