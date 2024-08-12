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因應塔利班法規趨嚴 阿富汗人形模特兒遮臉展示服裝

中央社／ 喀布爾12日綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾一家服裝店中，展示晚禮服及新郎禮服三件式套裝的人形模特兒，臉部全都遮住，以配合塔利班（Taliban）政府對描繪人臉行為頒布的更嚴苛法規。

法新社報導，在喀布爾（Kabul）一家服飾店上班的22歲員工表示，道德警察要求店家遮住人形模特兒的臉部和模特兒照片，「這讓（服裝）展示變得有點難看，但不至於影響銷售」。

塔利班自2021年8月重新掌權後，已對伊斯蘭教法提出更嚴格的詮釋，包括下令禁止描繪人類臉部這類行為。

在服飾店中，每個穿上禮服的人形模特兒頭部都用塑膠、錫箔紙或黑色袋子包住。

害怕當局找碴而要求匿名發言的這名服飾店員工指出，「整個環境必須（符合）伊斯蘭（教法）」，甚至預測「他們之後可能還會下令把模特兒手臂用塑膠包起來」。

塔利班政府已下令，全國婦女在公共場合必須穿著覆蓋全身的罩袍。在喀布爾購物區，可以看到身穿伊斯蘭長罩袍和戴醫用口罩遮住臉部的穆斯林婦女外出辦事。

喀布爾 塔利班 模特兒

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