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缺乏資金培訓警探 南非2/3的謀殺案無法偵破

中央社／ 約翰尼斯堡11日綜合外電報導

根據南非聯合內閣的執政夥伴之一「民主聯盟」今天發布的數據，南非約2/3的謀殺案因證據或線索不足而未能破案。「民主聯盟」指出，部分原因是缺乏資金培訓警探所導致。

法新社報導，南非中間偏右的民主聯盟（DA）公布一項數據顯示，從2018-2019財政年度至2023年12月之間，在南非登錄在案的將近11萬5000件謀殺案中，有逾7萬6000件警方無法偵破而宣告結案。

民主聯盟警政事務副發言人、國會議員席克林（Lisa Schickerling）表示：「這個數字『極高』。」她告訴法新社，部分原因是缺乏訓練有素的警探、缺乏資金培訓所致。

席克林說：「警探的工作量令人難以置信的高，大部分每個人手頭上有350件至500件案子。」

未偵破的刑事案件不僅僅是謀殺案。

南非警察部長依國會要求提交給「民主聯盟」的數據表明，同一時期內，還有超過6萬1000件強姦案和9000件綁架案未能偵破而結案。

席克林表示：「這種糟糕的局面亟需介入導正。」

南非是全球犯罪率最高的國家之一；根據官方數據，2023年10月至12月間，平均每天接獲近84件謀殺案報案。

南非今年5月的大選中，「非洲民族議會」（ANC）30年來首次國會席位未能過半，必須組成聯合政府。長期在野的「民主聯盟」，如今成為「非洲民族議會」領導之聯合政府的其中一員。

南非 警察 非洲

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