礦業大廠與澳航注資17億 烘托澳洲碳信用基金

礦業大廠必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和澳洲航空（Qantas）將作為早期投資人，向計劃投資平地造林專案的澳洲碳信用基金投入8000萬澳幣（約新台幣17億元）。

路透社報導，澳洲碳信用基金是由Roc Partners與C6Investment Management的合資企業Silva Capital管理，目標是籌集2億5000萬澳幣，透過再造林計畫產生和管理澳洲碳信用單位（Australian Carbon Credit Units,ACCUs）。

澳洲碳信用單位是由澳洲政府的30億澳幣「減排基金」（Emissions Reduction Fund, ERF）發行，目的是幫助澳洲在2030年底前，將碳排量相較2005年水準減少43%。

減排基金主要向避免毀林、重建原生森林，或從垃圾掩埋場收集甲烷的專案發放碳信用。這些專案可再將碳信用額度賣給政府或希望達到自身減排目標的企業。

越來越多從事採礦或航空等高碳排產業的公司，希望透過購買碳信用額度來抵銷自身碳排。

Silva Capital聯席董事總經理伍德（Raphael Wood）在聲明中說：「這項基金不僅是對減碳的投資，也代表澳洲碳市場的一個重要里程碑。重要的是，它將能長期支持我們的農業社群和自然修復。」

伍德還說，Silva Capital計劃投資農地，開發可促進永續農業和土地管理的大型碳吸存（carbonsequestration）專案。