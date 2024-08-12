快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

日本沖繩陸上自衛隊將擴編 擬用美軍設施訓練

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本將升格防守西南群島的陸上自衛隊第15旅團，以加強西南地區的國防，並配合擴編計畫在沖繩縣內尋覓訓練場。日媒報導，防衛省正在協調使用沖繩駐日美軍設施當作訓練場地。

「產經新聞」報導，日本急於加強西南地區的國防，計劃2026年度將防守西南群島的陸上自衛隊第15旅團升格為師團。

陸上自衛隊第15旅團的主要部隊駐紮在沖繩縣那霸市，未來升格之後，部隊人員將從現行的2500人增至3000人規模，訓練場預料將不足。

防衛省原定取得沖繩縣宇流麻市一處高爾夫球場舊址，興建陸上自衛隊的訓練場，以因應陸上自衛隊第15旅團擴編，不過因為這個地方鄰近住宅區等原因，遭到地方政府與民眾反對。

防衛大臣木原稔今年4月也對此表明，放棄在高爾夫球場舊址打造訓練場的計畫。木原當時就這個計畫表示，「將以廣泛的視角重新評估（陸上自衛隊的）訓練方式」。

報導指出，防衛省曾評估取得沖繩縣其他場地當作訓練場，不過後來判斷使用既有的美軍設施能更順暢地實施訓練。

不只一名消息人士透露，日本政府正在跟美方協調，欲使用沖繩縣名護市邊野古地區的駐日美軍基地史瓦布營（Camp Schwab），以及沖繩駐日美軍基地漢森營（Camp Hansen）當作陸上自衛隊的訓練場地。

沖繩 美軍 自衛隊

延伸閱讀

影／彰化樂林食物銀行獲獎 果乾還外銷到日本

經長：盼在日本設管理公司照顧台商 爭取勿重複課稅

小米手機 攻進日本…躋身市場前三大

半導體ETF 長線帶勁

相關新聞

社群媒體助長過度消費 TikTok吹起「少買」風氣

被美國生活成本升高和廣告轟炸壓得喘不過氣來的年輕人，現在紛紛跑上TikTok表態抵制

高溫將破極限 2050之後 恐熱到無法辦夏季奧運

2024年巴黎奧運，先是開幕式在大雨中進行，接下來的賽程則是在酷暑中進行，直到最後一周才出現宜人的陽光，隨著巴黎奧運在1...

日本首發南海海槽巨大地震注意！在日台人直擊大阪民眾搶購物資︰進備戰狀態

日本宮崎縣本月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後首次發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報…

氣候變遷加劇 威脅全球電網

氣候變遷正讓全球電網暴露於危害之中，從沖毀電塔的突發性洪水、讓水庫枯竭的乾旱，再到熱浪來襲的酷暑，不勝枚舉…

泰國社群抵制南韓旅遊

隨著南韓對泰國旅客的入境檢查更加嚴格，泰國社群媒體正出現以「禁韓」為關鍵字的抵制運動，促使泰國觀光客更偏好前往日本和中國...

澳洲各界領袖發聯名信 呼籲政府禁止博弈廣告

澳洲一群領袖今天發出聯名信，呼籲政府禁止博弈廣告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。