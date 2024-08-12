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社群媒體助長過度消費 TikTok吹起「少買」風氣

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
被美國生活成本升高和廣告轟炸壓得喘不過氣來的年輕人，現在紛紛跑上TikTok表態抵制。（美聯社）
被美國生活成本升高和廣告轟炸壓得喘不過氣來的年輕人，現在紛紛跑上TikTok表態抵制。（美聯社）

美國生活成本升高和廣告轟炸壓得喘不過氣來的年輕人，現在紛紛跑上TikTok表態抵制。

網紅培瑞斯（Kara Perez）告訴法新社：「當你生命中的每一刻都覺得自己正在被推銷某種東西，然後那些東西的價格還不斷上漲，你會花錢花到精疲力盡。」

長期以來，社群媒體只容得下完美的家居、奢華的衣櫃和各式各樣的美容產品，但一種新趨勢正以相反的方式襲來：敦促人們重新利用、更節儉、優先考慮品質而不是數量。

這所謂的「消費不足風格」強調永續生活、用你有的東西，與占據Instagram和TikTok的過度與過量消費是天與地的差別。

TikTok用戶loveofearthco一段觀看次數超過10萬的影片，批評社群媒體上經常被放大和鼓勵的過度消費趨勢：「我把我根本沒有的錢，花在了我不需要的東西上。」

另一個用戶nevadahuvenaars則分享了何謂「正常」消費：二手家具、樸素的衣櫃、玻璃瓶改造的裝飾、備餐便當、沒那麼多的保養品。

儘管Z世代和千禧世代尤其感受到手頭拮据，美國經濟仍在蓬勃發展，企業利潤創歷史新高，貨架上的商品價格也很「高貴」。

文化和消費者行銷分析師馬可尼（Tariro Makoni）告訴法新社，某種程度上，在經濟和地緣政治不確定的時期，「這對消費者來說幾乎算是情感操控」。

她認為，許多年輕人普遍採用的「先買後付」（BNPL）助長消費，扭曲了獲取財富的方式，但在通貨膨脹這麼多年後，許多人是不得已做出這樣的結論：他們跟不上社群媒體平台鼓吹的過度消費習慣。

TikTok 社群媒體 美國

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