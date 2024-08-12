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英國舞蹈班慘案 死難女童雙親籲停止暴動

中央社／ 英國南港11日綜合外電報導

英國的英格蘭北部上月發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死慘案，進而因極右派散播案發原因假消息引起騷亂。一名死難女童的雙親今天在女兒葬禮呼籲停止暴動。

路透社報導，兩週前濱海小鎮南港（Southport）一場泰勒絲（Taylor Swift）歌曲為主題的舞蹈教室活動遭襲，9歲的阿吉雅（Alice da Silva Aguiar）和另兩名女童遇刺身亡，8人受傷。

但因網路渲染作案者為穆斯林移民此一假消息後，連日來從南港至英國各城鎮都引發暴動。一名英國土生土長的青少年已控犯下這樁慘劇，警方表示全案尚未依恐怖主義偵辦。

在女童阿吉雅的葬禮上，當地警局長告訴會眾，悲痛的女童葡萄牙裔雙親塞爾吉奧（Sergio）和亞歷山德拉（Alexandra）要求代向公眾呼籲保持冷靜。

麥西塞德（Merseyside）警長甘迺迪（SerenaKennedy）說：「你們以莫大勇氣邀請我在這兒，替你們傳達一個訊息：你們不想英國街頭再出現任何藉女兒之名而產生的暴力行徑。」

「我希望過去13天內參與過街頭暴力脫序的所有人，現正為造成一個悲慟家庭的痛苦而羞愧低頭。」

這波主要針對移民和穆斯林的騷亂，已有超過900人被捕、466人遭犯罪起訴，還有幾十人在法庭快速審理下已判刑下獄。

警方與政治人物認為當局快速、強硬的回應，連同自7日以來數千人示威反制暴動，已震懾住想繼續參加暴動的人；英國首相施凱爾譴責暴動為「極右翼暴行」。

移民 英國

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