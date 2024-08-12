颱風馬莉亞襲日本 秋田新幹線部分列車停駛

今年第5號颱風瑪莉亞今天上午登陸日本岩手縣。受到颱風影響，秋田新幹線秋田站到盛岡站區間，部分雙向列車今天暫停行駛；日本航空今天從岩手縣花卷機場起降的航班全數取消。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司表示，東北新幹線、山形新幹線今天從首班列車起仍照常運行，不過之後可能會出現延宕或暫停行駛的狀況。

關於日本東北地區的地方鐵路，今天有多條線路全天停駛，包含仙石東北線、大船渡線、釜石線、陸羽東線、石卷線、氣仙沼線。

東北本線宮城縣仙台市的岩切站與岩手縣的北上站之間，列車暫停行駛。

此外，颱風接近也打亂空中航班。日本TBS電視台報導，日本航空（Japan Airlines）今天從岩手縣花卷機場起降的飛機全數取消。

岩手放送（IBC）報導，截至今天上午10時，岩手縣政府防災課統整，岩泉町1棟民宅淹水，岩泉町大川地區有2戶人家聯外道路受阻，但仍可與外界通聯，目前未向外界求助。

岩手縣多地已出現停電狀況，包含九慈市300戶、一關市300戶、宮古市30戶、奧州市10戶、岩泉町10戶。