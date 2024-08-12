颱風瑪莉亞登陸日本岩手 局部地區雨量創新高

日本氣象廳表示，今年第5號颱風瑪莉亞今天上午8時30分左右從岩手縣大船渡市登陸，帶來的雨勢已讓岩手縣局部地區雨量創新高，部分地區接獲警戒等級最高的「緊急安全確保」。

讀賣新聞報導，根據氣象廳，這是自2016年以來又有颱風從岩手縣登陸，也是1951年有紀錄以來，第3個從東北地區靠太平洋一側登陸的颱風。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，颱風瑪莉亞日本時間今天上午11時，在大船渡市西北西約30公里處，以時速15公里的速度朝西北放向前進，正在橫渡日本東北地區。

中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。根據颱風路徑潛勢預測圖，瑪莉亞今天貫穿東北地區後，預計今晚左右進入日本海。

截至今天上午10時前的1小時，設置在岩手縣大船渡市的雨量計測得時雨量30毫米的大雨。

截至今天上午10時，岩手縣多地48小時累計降雨量已經創下氣象廳有紀錄以來的新高，例如久慈市下戶鎖地區測得469毫米、久慈市山形地區觀測到277.5毫米，大槌町275.5毫米。

另外，岩手縣其他地方48小時累計降雨量也相當可觀，岩泉町測得達230.5毫米、釜石市觀測到174毫米、洋野町大野地區測得163.5毫米。

氣象廳預估之後雨量恐會繼續增加，呼籲當地民眾嚴防土石流災害、河水暴漲與氾濫，以及低窪地區淹水。

受到今年第5號颱風影響，位於岩手縣久慈市的「瀑布水壩」水位上升，並於今天上午緊急洩洪。

久慈市府研判該水壩下游的長內川恐有氾濫之虞，今天上午已經針對久慈市內的局部長內地區與小九慈地區，共4177戶的8300人發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，呼籲民眾確認周圍狀況後，盡快疏散到附近的建物或是自家2樓以上等較安全的地方。