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日本首發南海海槽巨大地震注意！在日台人直擊大阪民眾搶購物資︰進備戰狀態

香港01／ 撰文：田中貴
大阪有民眾到超市購買多箱瓶裝水。（Threads圖片）
大阪有民眾到超市購買多箱瓶裝水。（Threads圖片）

日本宮崎縣本月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後首次發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報，當地民眾擔心可能再次發生特大地震，各地超市紛紛出現一波搶購食物、飲用水和日常用品的熱潮。

有在日台灣人在大阪見到不少人在超市「水一箱一箱的搬」，形容「日本人都進入備戰狀態」，其他網民表示「做最壞的打算和最好的準備」、「希望只是虛驚一場」、「願平安」。

原po在Threads發文表示，自己住在大阪南部靠海地方，由於民眾擔心再有地震，最近「超市確實都蠻多人，大排長龍的等結帳」、「真的需要備起來，但搞得人心惶惶的」，不少人一箱箱樽裝水地購買，形容「日本人都進入備戰狀態」。

原po同時上傳3張照片，可見民眾的確購買多箱瓶裝水，而且搶購許多麵包和蛋糕，連寶礦力、紫菜和罐頭食物都是目標。

其他網友拍攝超市擺放礦泉水的貨架只剩下10多瓶礦泉水，店方貼上日文告示，內容提及「由於飲用水供應緊張，大部份產品缺貨，來貨時間和數量尚未確定」，若為顧客造成不便，店方深表歉意。

不少網友留言希望日本一切安好，「拜託地震海嘯別來」、「希望平平安安」。

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文章授權轉載自《香港01》

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