直升機墜澳洲凱恩斯飯店頂樓 1駕駛員喪生

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲警方今天表示，一架直升機墜毀在昆士蘭州濱海城市凱恩斯（Cairns）一間飯店頂樓，造成1名駕駛員喪生。這起事件因造成飯店頂樓大火，已緊急疏散數百名住客。

路透社和法新社報導，凱恩斯緊急救援人員今天凌晨2時左右（格林威治時間11日16時）接到報案電話，說有一架直升機墜落在希爾頓逸林飯店（Hilton'sDouble Tree Hotel）。凱恩斯是前往大堡礁（GreatBarrier Reef）的門戶。

昆士蘭州警方在聲明中表示：「為以防萬一，已疏散大樓內的人員，地面沒有人受傷。警方正在現場調查事件的具體情況。」

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，警方指出，這架直升機上只有駕駛員1人，已當場喪生。

社群媒體流傳的一段影片顯示，飯店頂樓起火，火勢猛烈。

澳洲媒體指出，直升機的兩個螺旋槳脫落，其中一個螺旋槳掉在飯店泳池中。

直升機 飯店

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