泰國社群抵制南韓旅遊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著南韓泰國旅客的入境檢查更加嚴格，泰國社群媒體正出現以「禁韓」為關鍵字的抵制運動，促使泰國觀光客更偏好前往日本和中國大陸旅遊，而非南韓。

南韓觀光廳數據顯示，南韓今年1-4月來自泰國的旅客人數年減21%至11.9萬人。相較下，在新冠疫情爆發前的2019年，泰國的訪韓旅客人數達到57.2萬人。

前身為推特的社群媒體X，去年第4季開始散布「禁韓」的泰文標籤，民眾的不滿源於南韓入境審查去年趨嚴，一些事前取得南韓電子旅行許可（K-ETA）的泰國旅客，一落地就被移民官員要求折返，被迫多花數百或甚至數千美元。泰國旅行社協會副主席尤他柴說：「我們幾個月前就聽過『禁韓』旅行，這是第一次看到顯著影響。」

南韓歸咎於來自泰國的非法勞工。南韓疫前允許持有K-ETA的泰國和其他外國旅客最多能在南韓停留90天，卻也鼓勵一些到南韓旅行的泰國民眾在當地找工作，並停留超過90天、賺得比泰國最低薪資高三到四倍的薪水後再回國。

南韓表示，這些非法勞工已造成社會問題並涉入犯罪行為，迫使移民官員對持有K-ETA的泰國旅客進行二次檢查。

南韓 泰國

延伸閱讀

親自上陣痛批！北韓鴨綠江洪災擾民心 金正恩以「垃圾」等用詞控南韓媒體

「2024驚艷泰國旅遊展」8/10-11台北車站登場 超多旅遊優惠、住宿房型全面升等

奧運射擊／帥到爆紅的南韓銀牌女將突暈倒！CPR搶救恢復意識

奧運羽球／南韓羽協回應爭議 安洗瑩IG全黑文道歉獲球迷聲援

相關新聞

泰國社群抵制南韓旅遊

隨著南韓對泰國旅客的入境檢查更加嚴格，泰國社群媒體正出現以「禁韓」為關鍵字的抵制運動，促使泰國觀光客更偏好前往日本和中國...

澳洲各界領袖發聯名信 呼籲政府禁止博弈廣告

澳洲一群領袖今天發出聯名信，呼籲政府禁止博弈廣告

日本警戒南海海槽地震 旅客備好資訊緊急時不慌張

日本宮崎日前地震後，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊，適逢暑假期間，不少台灣旅客赴日旅遊，...

ChatGPT語音太逼真 OpenAI開始擔心使用者會「感情依賴」

聊天機器人ChatGPT問世以來，席捲全球，而且新版語音模式模擬人聲過於逼真，可能讓用戶出現「依賴」人工智慧(AI)工具...

健康來得及／消暑要喝運動飲料？兩習慣讓你變中暑體質

今年夏天持續高溫炎熱，專家都不推薦把運動飲料當消暑飲料，日本營養管理師說，且比起吃鹽糖，夏天吃含鉀的食物，更能預防中暑。她說，同樣環境溫度下，也有容易中暑與不易中暑的人，與年齡、體態和兩種生活習慣大大有關。

宮崎8月8日強震 高千穗峽岩石崩落暫停划船賞景

日本宮崎縣內知名觀光景點高千穗峽，受到8月8日發生的日向灘規模7.1強震造成峽谷部分岩石崩落影響，業者正緊急進行安全檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。