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台灣培育青年農業人才有成 印尼媒體專題報導

中央社／ 雅加達11日專電

台灣協助印尼培育多名優秀的農業人才，印尼大愛電視台（DAAITV）日前播出長達8分鐘的專題報導，介紹台灣與印尼農業部合作的實習計畫，提供優秀的印尼青農赴台灣農場實習培訓，並在回國後將所學實踐在農務工作上。

印尼大愛電視台（DAAI TV）日前播出約8分鐘的專題報導，藉由訪問駐印尼代表陳忠、印尼農業部司長德迪（Dedi Nursyamsi）、農業培訓中心主任伊達（Idha Widi Arsanti）、地方官員及赴台實習的印尼青農等人，詳細向印尼觀眾介紹台灣培訓印尼青農計畫，及兩國農業上的合作。

報導中，住在南蘇門答臘省班優雅興縣（Banyuasin）的阿爾優（Aryo）是印尼青農實習生計畫的首屆學員。他曾於2019年被印尼農業部的農業培訓中心派到台灣實習，直到2020年才回到印尼。

阿爾優感謝台灣政府及印尼農業部提供實習計畫，他在完成實習後，帶著豐富的農業知識返回家鄉，並在2022年被選為當地合作社其一部門的負責人。

阿爾優說：「在印尼期間只學習了理論，從未有任何實踐機會。」並補充，他在台灣學到如何管理農業事務，以及可用來推廣農業加工產品的行銷知識。

印尼農業部農業培訓中心主任伊達表示，台灣有許多可供年輕人學習的技術，以提高他們的能力，當他們回到印尼後，會產生各種想法，因為在印尼有很多機會。

她補充：「他們（青農）在尋找商機時會更敏銳，因為他們在台灣學到許多關於產品多樣性和市場相關的知識。」

另一名西爪哇省青農戴安娜（Diana Purnamasari）則表示，她從台灣的實習工作學到台灣人的工作態度，像是「工作迅速且勤奮」等。

報導指出，自2018年以來，台灣政府與印尼農業部合作，為印尼年輕人提供在台灣實習的機會，這個實習計畫已進行4個梯次，培養出106名青農畢業生，「這些青農加入台灣實習校友會，他們將在台灣學到的知識和經驗，帶到印尼以促進印尼農業的發展」。

駐印尼代表陳忠在報導中表示，印尼青農赴台實習，對台灣與印尼雙方都很有幫助，台灣的農場能補足人力不足的問題，且因印尼青農勤快、認真，也受到台灣同事們的喜愛。

他說：「印尼青農在台灣現代農場學到的知識，回印尼後可以改善他們的生活，創立自己的農業事業。而年輕一代的農民可以作為印尼農業社會的磐石，擴大他們現代化農業的基礎。」

印尼農業部農業推廣和人力資源發展總司長德迪表示，希望赴台實習的學員們能愈來愈多，此外，「印尼農業部也會做好充分準備，好讓在台灣實習的青農能在台灣取得成功，因此回印尼後就能更成功」。

班優雅興縣代理縣長蘇碧阿爾（H. Hani SyopiarRustam）表示，非常感謝台灣政府為當地年輕人提供實習機會，並說：「我們也希望這種活動，能依照現有法規持續進行，希望台灣的角色能促進印尼的生產力，增加印尼的就業機會。」

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